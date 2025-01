McLaren Senna contro 765LT: tenetevi forte | Video

Una drag race mette a confronto due auto sportive dello stesso marchio: le McLaren Senna e 765LT. Ad arricchire il quadro di pensano un paio di sfide in ripresa. Anche se le protagoniste del match multiplo appartengono a categorie diverse, sono unite dall’anima racing. La prima è una hypercar, l’altra una supercar. Entrambe esprimono al meglio il loro carattere in pista. Qui emerge in pieno la loro personalità, esuberante su tutti i fronti.

Come al solito, non vi anticipiamo nulla sull’esito delle gare, organizzate in questo caso da quelli di CarExpert. Solo guardando il filmato potrete avere le risposte cercate. Qui ci limitiamo a dire che, in confronti del genere, quando le differenze numeriche fra le auto coinvolte sono abbastanza contenute, anche la reattività di chi sta al volante può fare una grande differenza, scrivendo magari scenari inattesi. Prima di passare la narrazione al video, facciamo un breve ripasso delle caratteristiche principali delle due “belve” protagoniste del poker di drag race e roll race.

Da un lato c’è la McLaren Senna, una delle auto sportive più esclusive e prestazionali dell’era moderna. Questa hypercar, prodotta a partire dal 2018, celebra uno dei piloti più grandi di sempre. Ovvio che la sua ingegneria sia al top. I materiali scelti e la veste aerodinamica sono una cartina di tornasole della sua eccellenza. A garantire la spinta ci pensa un motore V8 sovralimentato da 4.0 litri di cilindrata, che eroga 800 CV di potenza massima, su un peso di 1.194 kg. Questo si traduce in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.8 secondi e da 0 a 200 km/h in 6.8 secondi. La velocità massima è di 340 km/h.

Dall’altro lato del nastro d’asfalto scelto per questa speciale drag race c’è la McLaren 765 LT, che appartiene alla famiglia delle “Longtail”. Anche qui i tecnici della casa di Woking hanno fatto tesoro del know-how acquisito nel motorsport al più alto livello. Sotto il cofano posteriore libera la sua energia un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, con 755 cavalli di potenza massima, esercitati su un peso a secco di 1.278 chilogrammi. Ne deriva uno scatto da 0 a 100 km/h in 2.8 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.0 secondi. La punta velocistica è nell’ordine dei 330 km/h. Siete pronti gustare la sfida? Date lo start al video.