Mazda MX-5 by Xenex Motorsports: la Miata diventa una barchetta

La Mazda MX-5, ovvero la roadster più famosa del mondo, lo scorso settembre è entrata nel guinness dei primati grazie ad un mega raduno che ha raccolto ben 707 MX-5 presso l’Autodromo di Modena. In occasione di questo straordinario evento, tra i vari esemplari presenti spiccava la “NM Concept” by Gorgona Cars, una variante “barchetta” della Mx-5.

Mazda MX-5 by Xenex Motorsports

La stessa filosofia stilistica della NMConcept la ritroviamo nel kit di trasformazione realizzata dall’azienda americana Xenex Motorsports, proposto in tre differenti livelli di allestimento e capace di trasformare la Miata in una barchetta dal carattere racing e minimalista.

Da un’idea di Kasim Tlibekua

I kit di Xenex Motorsports sono stati realizzati partendo dall’idea originale di Kasim Tlibekua, creatore di alcuni render apparsi sul web poco tempo fa che ritraevano appunto una versione barchetta della Mx-5. Dopo aver acquistato la licenza da Tlibekua per utilizzare il design della sua creazione, il team della factory americana dopo ben un anno di lavoro è riuscito a realizzare gli stampi per il kit carrozzeria che hanno dato vita alla costruzione di quattro esemplari dell’auto.

3 Kit MX Speedster

Ora Xenex sta sviluppando quello che viene definito direttamente dall’atelier a stelle e strisce un “kit carrozzeria di alta qualità, pronto per la verniciatura”, battezzato per l’occasione “MX Speedster” e proposto in tre differenti livelli di elaborazione. Nella galleria di immagini che vi proponiamo è possibile apprezzare la bontà del lavoro svolto e il risultato dei tre kit di trasformazione.