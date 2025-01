Mazda ha scelto il prestigioso palcoscenico del Tokyo Auto Salon 2024 per presentare la sua ultima creazione: la straordinaria MX-5 12R. Questa edizione speciale, prodotta in soli 200 esemplari, si distingue come la roadster più potente mai realizzata dal marchio. Con un prezzo di 7 milioni di yen (circa 43.000 euro), rappresenta il perfetto connubio tra prestazioni elevate e dettagli esclusivi.

Prestazioni potenziat per la Mazda MX-5 12R



Il cuore della MX-5 12R è il motore aspirato 2.0 litri Skyactiv-G, che ora sprigiona 200 CV grazie a significative migliorie tecniche. Tra gli interventi spiccano le modifiche all’aspirazione, alla testata, ai pistoni, al sistema di scarico e all’elettronica. Progettata per massimizzare la leggerezza e le performance, la vettura è dotata di una capote in tela che contribuisce a ridurre il peso complessivo.

Design e dotazioni esclusive

La MX-5 12R si distingue per una tonalità unica chiamata Aero Gray, arricchita da grafiche personalizzate e un kit aerodinamico specifico. I cerchi in lega Rays TE37, abbinati agli pneumatici Yokohama Advan AD09, garantiscono una tenuta di strada impeccabile, mentre l’assetto regolabile Bilstein assicura una guida precisa e reattiva. Tra gli altri dettagli spiccano il sistema di scarico Fujitsubo e un abitacolo rifinito in Alcantara, completato da sedili a guscio Recaro con cinture a quattro punti Sabelt, che conferiscono un carattere decisamente sportivo alla vettura.

A tiratura limitata: solo 200 esemplari

Per chi non riuscirà ad aggiudicarsi uno dei 200 esemplari, Mazda proporrà un’alternativa: l’allestimento Spirit Racing. Questa versione manterrà il look e molte delle modifiche estetiche e tecniche della MX-5 12R, ma sarà priva del motore potenziato e dei sedili Recaro, risultando una scelta più accessibile per gli appassionati. Con la MX-5 12R, Mazda celebra l’iconica tradizione della MX-5, un simbolo di leggerezza e puro divertimento alla guida, spingendo ulteriormente i confini delle prestazioni e del design per gli amanti delle roadster.