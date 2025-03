“Mai sottovalutare il potere dell’innovazione nel ridefinire gli standard dell’eccellenza automobilistica”. Questa massima si adatta perfettamente alla nuova Mazda CX-5 di terza generazione, il SUV Mazda che punta a rivoluzionare il segmento grazie a un mix di design rinnovato e tecnologia avanzata.

Mazda CX-5: i test in corso

I test in corso in Germania hanno svelato i primi dettagli di questa evoluzione: il prototipo, nonostante il camuffamento, presenta linee completamente nuove. Il frontale si distingue per fari affilati integrati in una griglia ridisegnata, mentre il posteriore trae ispirazione dalla CX-90, con dettagli come un elegante spoiler sul tetto. L’impronta sportiva è ulteriormente accentuata dai doppi terminali di scarico.

All’interno, la rivoluzione è evidente: la plancia è stata completamente riprogettata, introducendo un cockpit digitale e un ampio display centrale che gestirà un sistema di infotainment di ultima generazione. Questo sarà compatibile con le principali piattaforme di connettività, tra cui Apple CarPlay, Android Auto e Amazon Alexa.

Le motorizzazioni ibride

La vera innovazione tecnica risiede nei motori ibridi: Mazda ha sviluppato un powertrain ibrido all’avanguardia che affiancherà il collaudato motore Skyactiv-G 2.5. Successivamente, la gamma si arricchirà con il nuovo propulsore Skyactiv-Z. Per garantire prestazioni ottimali in ogni condizione, non mancherà la trazione integrale.

Gli appassionati non dovranno attendere a lungo: il debutto è previsto per l’estate, con una presentazione ufficiale fissata entro settembre. In un mercato sempre più competitivo, Mazda punta a consolidare la propria posizione con un SUV che fonde sapientemente tradizione e futuro.