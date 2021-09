Mazda CX-5: la nuova gamma Model Year 2022

Ecco la nuova gamma Model Year 2022 della Mazda CX-5, riconoscibile anche per il lieve restyling di fine carriera, con la calandra e i gruppi ottici ridisegnati. In arrivo entro fine anno sul mercato europeo, sarà disponibile anche nell’inedita colorazione Zircon Sand per la carrozzeria.

Più sicurezza con CTS ed ALH

Tra le novità della nuova Mazda CX-5 Model Year 2022 figurano il dispositivo Mi-Drive per la selezione delle modalità di guida (anche Offroad per la versione AWD a trazione integrale), il sistema Qi di ricarica wireless induttiva per smartphone, il dispositivo CTS – acronimo di Cruise & Traffic Support – e i fari anteriori adattivi ALH a led. Inoltre, la gamma è declinata negli allestimenti Newground, Homura e Signature.

I nuovi allestimenti Newground, Homura e Signature

La nuova Mazda CX-5 Model Year 2022 nell’allestimento Newground prevede gli elementi della carrozzeria di colore argento, le calotte degli specchietti retrovisori di colore nero, gli inserti della calandra e le cuciture dell’abitacolo di colore Verde Lime ed i cerchi in lega da 19 pollici di diametro.

L’allestimento Homura, invece, comprende gli elementi della carrozzeria di colore nero lucido e i cerchi in lega da 19 pollici di colore nero metallizzato, più gli inserti della calandra e le cuciture dell’abitacolo di colore rosso. Infine, l’allestimento Signature comprende gli interni in pelle Nappa e i cerchi in lega da 19 pollici di colore argento lucido.