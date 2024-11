La Mazda CX-5 continua a essere una delle colonne portanti della casa automobilistica di Hiroshima. Con una nuova generazione attesa per l’inizio del 2026, Mazda ha piani ambiziosi per integrare tecnologie ibride ed elettriche nei suoi modelli di punta.

L’innovativo propulsore ibrido sviluppato internamente sarà solo una delle novità che il brand giapponese introdurrà, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e ridurre l’impatto ambientale. Per il periodo 2025-2027, Mazda mira a rinnovare la sua gamma, puntando su elettrificazione e sostenibilità, in linea con le tendenze globali del settore.

Parallelamente alla nuova CX-5, Mazda sta progettando un modello elettrico completamente inedito, previsto per il 2027. Questo veicolo, costruito su una piattaforma dedicata all’elettrico, potrebbe anche includere varianti ibride plug-in, una possibilità attualmente in fase di valutazione dai tecnici Mazda.

Questa flessibilità consentirebbe al marchio di adattarsi meglio alle esigenze dei diversi mercati, rispondendo alla crescente domanda di veicoli a basse emissioni e senza sacrificare le prestazioni.

Uno dei capisaldi della strategia di Mazda per i prossimi anni è rappresentato anche dal nuovo motore Skyactiv-Z, un quattro cilindri di ultima generazione in arrivo nel 2027. Questo motore promette un’efficienza superiore rispetto agli attuali motori Skyactiv-G e Skyactiv-X, grazie a una tecnologia di combustione particolarmente efficiente. Mazda prevede che il nuovo motore riuscirà a ridurre i consumi di carburante e le emissioni, mantenendo prestazioni elevate e rendendo la guida piacevole.

In aggiunta, la casa giapponese ha confermato il proprio impegno verso la semplificazione della gamma dei motori a combustione interna, con un particolare interesse per lo sviluppo del motore rotativo. In questo ambito, Mazda ha annunciato progressi significativi nel campo della conformità alle normative sulle emissioni, e sta lavorando a una versione di serie della concept Iconic SP. Questa coupé sportiva, che ha attirato l’attenzione per il suo design audace, sfrutta un motore rotativo come generatore per alimentare il motore elettrico.

Secondo Masahi Nakayama, responsabile del design di Mazda, la Iconic SP è stata progettata con l’intenzione di trasformarla in un modello di produzione. Anche se le tempistiche per l’uscita ufficiale non sono ancora state definite, Nakayama ha parlato di un futuro non troppo lontano per questa coupé. La particolarità del motore rotativo come range extender è la sua versatilità: può essere utilizzato in molte configurazioni per ottimizzare la distribuzione del peso e consentire un design più dinamico.

La Iconic SP rappresenta il simbolo di una nuova era per Mazda, con la possibilità di alimentare il motore rotativo tramite carburanti sintetici o addirittura idrogeno. Il compatto Wankel, posizionato al centro del veicolo, permette di abbassare il baricentro e ottenere un design distintivo con cofano allungato e abitacolo spostato verso il retro. Mazda sembra così voler combinare tradizione e innovazione, guardando al futuro con soluzioni tecnologiche avanzate che mantengono il fascino sportivo e l’eleganza del design.