Mazda Arata: il nuovo SUV elettrico al Salone di Pechino 2024

Al Salone di Pechino 2024, Mazda ha fatto colpo presentando il suo nuovo SUV elettrico sotto forma di concept car, battezzato Mazda Arata. Questo veicolo si preannuncia rivoluzionario e dovrebbe entrare in produzione entro la fine del prossimo anno. Seguendo le orme della berlina EZ-6, l’Arata è il frutto di una collaborazione tra Changan Mazda, joint venture costituita nel 2012. Dopo Mazda MX-30 un secondo SUV elettrico per la casa di Hiroshima.

Mazda Arata o EZ-60?

Secondo le speculazioni, il modello di produzione potrebbe essere chiamato EZ-60, un nome già registrato in Cina dalla casa automobilistica giapponese. Sviluppato in collaborazione con Changan, è probabile che l’EZ-60 condivida la piattaforma con il SUV cinese Changan Deepal S7. Tuttavia, l’Arata si distingue nettamente per il suo design unico, ispirato al Kodo Design di Mazda. Caratterizzato da finestrini piccoli e luci sottili ed eleganti sia anteriormente che posteriormente, questo SUV promette di fare una dichiarazione di stile forte e distinta.

Al debutto, il concept ha sfoggiato una serie di innovazioni tecnologiche avanzate, tra cui telecamere al posto degli specchi laterali convenzionali e un imponente spoiler posteriore, caratterizzato da una luce di stop verticale che si estende fino al tetto. Sebbene Mazda non abbia fornito dettagli specifici sulla commercializzazione, l’introduzione di questo SUV in Cina è confermata, mentre rimane incerta la sua disponibilità in Europa.

L’Arata non è solo un passo avanti nella mobilità elettrica per Mazda, ma rappresenta anche un impegno verso l’innovazione estetica e funzionale. Con una griglia frontale illuminata e dettagli distintivi, Mazda sta configurando l’Arata non solo come un mezzo di trasporto, ma come un vero e proprio simbolo di progresso tecnologico e design. Attendiamo con impazienza ulteriori annunci per vedere come questo concept car si evolverà nella sua versione definitiva.