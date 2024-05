Mazda chiude l’anno fiscale con i migliori risultati di sempre

Mazda comunica i risultati aziendali relativi al più recente anno fiscale, che si è chiuso il 31 marzo 2024. Le cifre sono positive e gratificano le scelte aziendali intraprese nel tempo dal management. Buoni sia i dati di vendita che i risultati economici, nelle diverse macro-aree geografiche. I bilanci, sul piano finanziario e commerciale, certificano i migliori risultati di sempre per la casa di Fuchū, che guarda con ottimismo al futuro.

In totale, nel periodo di riferimento, sono state vendute 1.241.000 auto su scala globale. Il progresso, rispetto all’anno precedente, è stato del 12%. Ancora più corposo l’aumento del fatturato netto, cresciuto del 26%, per portarsi a quota 20,7 miliardi di euro. L’incremento più alto è stato conseguito nel profitto operativo, con un balzo in avanti del 76%. In termini di valore, si parla di 1,59 miliardi di euro. Ottimo il salto in avanti compiuto dall’utile netto, pari a 1,3 miliardi di euro, con un progresso del 45% sulla precedente lettura.

A rendere possibili simili performance, nell’esercizio finanziario andato da poco in archivio, hanno concorso l’articolazione della gamma, che ha portato a una crescita delle vendite, ma anche la riduzione dei costi e il miglioramento dei profitti variabili.

Mazda: un progresso quasi globale

I volumi commerciali più importanti sono stati messi a segno, ancora una volta, nel Nord America, che rimane la regione principale di sbocco per le auto del costruttore giapponese. Qui sono state piazzate, durante lo scorso anno fiscale, ben 514.000 vetture, con un aumento del 26%. L’impresa è stata resa possibile dal lancio locale dei modelli CX-70 e CX-90 e dall’inarrestabile successo della CX-50.

Segnali molto positivi sono giunti anche dall’Europa. Nel Vecchio Continente, il marchio del Sol Levante ha piazzato 180.000 veicoli, con un +13%. La crescita dovrebbe proseguire con l’arrivo della nuova Mazda 2 Hybrid e della nuova CX-80. In termini relativi, l’entità della crescita in questo ambito è stata del 13%. La leadership continentale è detenuta dalla Germania, con 46.000 auto piazzate (+23%), seguita dal Regno Unito, con 29.000 vetture immatricolate (+8%).

Bene l’Italia, dove Mazda ha fatto un passo in avanti del 24% rispetto al precedente esercizio finanziario, toccando quota 14.374 unità. Nel Belpaese il modello più gradito è la CX-30, passata a 5.575 consegne (+30%). Sul mercato domestico, ossia in Giappone, le cose non sono andate altrettanto bene, come trend, per il calo del 3% nei volumi sui 12 mesi precedenti. In totale, nella terra del Sol Levante, le Mazda consegnate sono state 160.000 nel periodo di riferimento.

Dati in crescita in Cina, dove le vendite sono passate a quota 97.000 unità (+15%). Tutte queste cifre, insieme al trend in atto, regalano ottimismo ai vertici aziendali per il futuro. Gli analisti di Mazda prevedono che al termine dell’anno fiscale in corso, il cui epilogo giungerà il 31 marzo 2025, i dati saranno positivi in tutte le regioni di sbocco, con un ammontare complessivo di vendite, su scala globale, di 1.400.000 automobili.