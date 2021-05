Maserati Project Rekall: ecco un nuovo teaser

A novembre dello scorso anno Maserati, attraverso l’account Instagram di Maserati Fuoriserie, svelava e anticipava un progetto Restmod ispirato alla classica Shamal, la copé sportiva prodotta dal Marchio del Tridente tra il 1989 e il 1995. Oggi la Casa italiana torna a stuzzicare la fantasia degli appassionati pubblicando sul social network una nuovo tesser della misteriosa concept car.

Il nuovo disegno mostra dettagli inediti della Project Rekall, in questo caso mettendo in primo piano il frontale dell’auto con uno stile molto dinamico. Il nome definitivo potrebbe essere “Project Rekall 2091” e potrebbe concretizzarsi in una one-off realizzata per un cliente speciale di Maserati o potrebbe rappresentare il primo modello di una serie ‘classica’ che verrà prodotta in sere limitata. Ma il suo futuro è ancora incerto.

Uno sguardo al passato

Probabile, invece, l’ispirazione a icone della Casa di Modena, come la Maserati Biturbo, la Shamal e la Ghibli. Fatto sta che il render rilasciato oggi svela un cofano dalle linee particolari, con la parte centrale in rilievo e una calandra che ricalca le linee frontali della Ghibli. Linee del passato quindi, unite a elementi moderni come le luci LED.

L’immagine degli interni rilasciata in passato mostra un abitacolo sulla stessa linea, dallo stile profondamente vintage con una strumentazione digitale e grafiche Anni ’80. Ancora avvolta dal mistero, invece, la parte meccanica di questa Project Rekall che potrebbe montare tanto un classico V8, come un moderno powertrain elettrico a zero emissioni. Tutto ancora da scoprire, insomma.