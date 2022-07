Maserati MC20 ad oltre 300 km/h sull’Autobahn [Video]

Un video di AutoTopNL mostra la Maserati MC20 e la sua accelerazione fin oltre la soglia dei 300 km/h. Teatro delle riprese, le autostrade tedesche (Autobahn), scelte spesso per questo tipo di prove, in virtù dell’assenza di limiti di velocità in diversi loro tratti. Non ci vuole molto a capire come la supercar del “tridente” non faccia assolutamente fatica a raggiungere in fretta traguardi prestazionali inaccessibili alla stragrande maggioranza delle vetture in commercio.

Le performance sono al top

Del resto, stiamo parlando di un’auto sportiva molto raffinata, spinta da un motore V6 biturbo da 3.0 litri di cilindrata, soprannominato Nettuno, che eroga la bellezza di 630 cavalli di potenza massima, con un picco di coppia di 730 Nm. Tanta energia viene scaricata a terra, sulle ruote posteriori, con l’ausilio di un cambio elettroattuato ad 8 rapporti, che asseconda al meglio le performance del modello.

Maserati MC20: un gioiello

I ragazzi del canale YouTube di AutoTopNL hanno voluto testare le sue doti, in termini di performance rettilinee, su un’Autobahn, ricavandone un video che offriamo oggi alle vostre attenzioni. La Maserati MC20 è stata verificata nelle sue doti di accelerazione ed è stata spinta fino ad una velocità massima di 304 km/h (verificati dal GPS), mentre il tachimetro digitale segnava 313 km/h. L’auto potrebbe andare anche oltre, perché la punta velocistica dichiarata è di 325 km/h, ma su una strada aperta al traffico non sempre è possibile spingersi a questo livello. I fotogrammi consegnati dal video bastano comunque a far capire che c’è tanta sostanza in questa creatura del “tridente”.

Una supercar da sogno

Il modello ha le carte in regola per entrare nel cuore degli appassionati. Tantissime persone si sono già innamorate di lei. Una delle carte vincenti della Maserati MC20 è lo stile. Fra gli elementi più scenografici del modello meritano di essere citate le portiere, con apertura ad ali di gabbiano. Un colpo da maestro, che sigilla degnamente lo splendore di questa magnifica auto sportiva. A voi il video. Buona visione!