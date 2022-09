Maserati MC20: il tuning di Novitec

La Maserati MC20 è la nuova fuoriserie del Tridente, e anche se la sua commercializzazione è recente, c’è chi ha pensato bene di darle una nuova impronta e ancora più carattere. Gli ingegneri di Novitec hanno sviluppato varie migliorie per aumentare le prestazioni della supercar italiana, per incrementare il brio del 3.0 litri biturbo. A tale scopo sono stati introdotti due moduli Novitec N-Tronic plug-and-play al sistema di controllo elettronico del motore della Maserati. Questi forniscono mappe speciali per l’iniezione, il controllo della pressione di sovralimentazione e l’accensione, che rendono l’auto notevolmente più dinamica.

Scarichi sportivi

Novitec offre sistemi di scarico ad alte prestazioni sintonizzati con precisione. I silenziatori sportivi lasciano respirare più liberamente il V6 dandogli una nota di scarico ancora più sportiva. Novitec offre anche catalizzatori sportivi a 100 celle ancora più leggeri ed efficienti per ottimizzare ulteriormente le prestazioni. Tutti i componenti dello scarico sono rivestiti per ottenere un isolamento termico ad alta temperatura, cosa che permette di abbassare le temperature nel vano motore. I sistemi di scarico Novitec, dotati di una gestione attiva del suono tramite valvole a farfalla controllate nello scarico, possono essere ordinati in acciaio inossidabile o INCONEL, utilizzato anche nelle gare di Formula 1. Per ottimizzare ulteriormente la dissipazione del calore, per questi sistemi è disponibile la placcatura in oro fino 999 come opzione aggiuntiva.

Maserati MC20: le migliorie aumentano le prestazioni

Le migliore importate da Novitec, migliorano notevolmente le prestazioni del motore a sei cilindri della Maserati. L’aumento di potenza è di 81 CV e cresce anche la coppia massima di 88 Nm. Il V6 biturbo con messa a punto NOVITEC eroga ben 523 kW / 711 CV a 7.400 giri/min e produce la sua coppia massima di 818 Nm tra 3.000 e 5.500 giri/min. Questo naturalmente avvantaggia anche le prestazioni su strada. La due posti messa a punto raggiunge una velocità di 100 km/h in soli 2,8 secondi e 200 km/h in soli 8,4 secondi. La velocità massima è di oltre 325 km/h. Su strada, l’aggiornamento delle prestazioni di NOVITEC non solo si traduce in prestazioni ancora più sportive, ma anche in una risposta dell’acceleratore ancora più istantanea e in un’accelerazione più potente in marcia.

Maserati MC20: il look si aggiorna

Naturalmente, per un’auto l’aspetto attraente non è tutto, ma è l’efficienza aerodinamica ad essere fondamentale. A tal proposito, Novitec ha condotto test approfonditi nella galleria del vento. I componenti di miglioramento aerodinamico Novitec sono prodotti in carbonio nudo con sigillante lucido e vanno a inserirsi insieme agli elementi in carbonio già presenti nel modello di serie. Lo spoiler anteriore Novitec conferisce all’auto a motore centrale un aspetto ancora più sorprendente, ma soprattutto riduce il sollevamento dell’asse anteriore, migliorando ulteriormente la stabilità di guida alle alte velocità.

I designer hanno modellato uno spoiler posteriore a becco di anatra per generare ancora più carico aerodinamico posteriore. Il look racing dell’MC20 è completato da inserti in carbonio per il cofano anteriore e dai deflettori per le prese d’aria nella parte posteriore. Anche le ruote NF 10, sviluppate in collaborazione con Vossen, hanno un ruolo importante. Il produttore americano di cerchi di fascia alta li produce utilizzando una tecnologia di forgiatura e lavorazione all’avanguardia. Con i loro cinque delicati raggi gemelli, non solo migliorano il design del veicolo, ma offrono anche una combinazione ottimale di leggerezza e massima resistenza. Novitec rifinisce anche gli interni dell’MC20 su richiesta del cliente. L’azienda crea set completi di interni esclusivi in ​​qualsiasi colore desiderato dalla migliore pelle all’Alcantara.