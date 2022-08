DMC è noto da tempo come il tuner specialista in progetti basati su auto sportive di lusso. Ora, non per la prima volta, il marchio Maserati torna a fare da base per uno dei tuning firmati dal preparatore tedesco, che aveva già lanciato la Gran Turismo “Sovrano” nel 2011. Quella che vi stiamo raccontando è la conversione elegante e sportiva dell’ultima super car italiana, ancora una volta la prova del fatto che DMC ha un eccellente know-how quando si tratta di personalizzare le sport premium italiane. Nasce così la nuova Maserati MC20 by DMC.

Maserati MC20 by DMC: i dettagli estetici

A prima vista si fanno notare subito le modifiche alla carrozzeria della piccola sportiva del Tridente: un parafango anteriore di nuova concezione con discrete prese d’aria in stile GT3 conferisce al frontale un aspetto decisamente più sportivo, mentre la griglia del radiatore in fibra di carbonio mette in risalto il famoso tridente Maserati al centro. Inoltre ulteriori prese d’aria consentono al nuovo cofano motore leggero di regolare in modo ottimale la temperatura nel vano motore. L’elemento più significativo è tuttavia l’ala posteriore composta da uno spoiler in fibra di carbonio sviluppato appositamente per questa MC20 speciale.

Assetto modificato per la Maserati MC20 by DMC

L’MC20 sembra anche molto più vicina all’asfalto grazie ai battitacco abbassati, mentre Il labbro dello spoiler in fibra di carbonio sul retro, l’inserto in carbonio per i tubi di scarico integrati nel paraurti posteriore e un diffusore ridisegnato completano il look sportivo. Tutte le parti aggiuntive sono realizzate in fibra di carbonio e sono prodotte da DMC.

Per quanto riguarda le modifiche al telaio della MC20 DMC utilizza sospensioni sportive progressive sia all’anteriore che al posteriore, che abbassano il baricentro del veicolo di circa 30 millimetri. Il contatto con l’asfalto avviene tramite pneumatici 255/30 R 20 davanti e 305/30 R 21 dietro. DMC è il primo produttore al mondo a commercializzare ruote forgiate esclusivamente per i modelli Maserati MC20 e sono prodotte da PUR Wheels in Canada. Su richiesta del cliente, queste ruote vengono verniciate nel colore del veicolo e decorate con accenti neri.

Upgrade meccanico per il V6

Inoltre la Maserati MC20 e la sua versione scoperta Cielo guadagnano potenza sotto il cofano. Una ECU ottimizzata per le prestazioni, un filtro dell’aria con una maggiore portata d’aria e un sistema di scarico sportivo con due terminali a doppia aspirazione migliorano le prestazioni del V6 con 94 CV aggiunti, raggiungendo la potenza complessiva di 715 CV. Allo stesso tempo la coppia aumenta di circa 108 Nm rispetto ai modelli di serie, aumentando da 538 Nm a 646 Nm.

Gli interni della Maserati MC20 by DMC

L’interno della Maserati MC20 DMC sfoggia il marchio di tappezzeria del brand con i migliori materiali rifiniti con la tradizionale lavorazione artigianale di alta qualità per aggiungere quel tocco individuale all’abitacolo. La pelle utilizzata da DMC per gli interni è resistente ma eccezionalmente morbida. Il punto a scacchi nelle cuciture ornamentali all’interno le da un tocco di eleganza e sportività. Infine i pedali in alluminio e il nuovo volante sportivo dal design ergonomico sono ulteriori punti di forza visivi per questo progetto.