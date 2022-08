DMC è noto da tempo come il tuner specialista in progetti basati su auto sportive di lusso. Il marchio Maserati torna a fare da base per uno dei tuning firmati dal preparatore tedesco, che aveva già lanciato la Gran Turismo “Sovrano” nel 2011. Questa conversione elegante e sportiva dell’ultima super car italiana è ancora una volta la prova del fatto che DMC ha un eccellente know-how quando si tratta di personalizzare le sport premium italiane. Nasce così la nuova Maserati MC20 by DMC.