La cornice è quella romana del laghetto dell’Eur, proprio nei pressi del circuito di Formula E, dove nel weekend si correrà il quarto appuntamento stagionale della serie, l’occasione è di quelle importanti: il ritorno alle corse di Maserati. La Casa del Tridente infatti si appresta a scendere in pista dal 2023 nella categoria riservata alle monoposto elettriche grazie ad una partnership con il team ROKiT Venturi Racing che, con Edoardo Mortara, comanda la classifica piloti 2022.

Maserati in Formula E nel 2023 con il team ROKiT Venturi Guarda le altre 11 fotografie →

C’è grande fermento in Casa Maserati e nel team

A tal proposito, Davide Grasso, CEO Maserati, ha commentato: “tornare nel motorsport con la Formula E era una scelta naturale per Maserati. Siamo, infatti, spinti dalla nostra passione e dall’innovazione. E siamo felici di condividere questa avventura con un partner animato dai nostri stessi valori e, come noi, proiettato nel futuro. Con il Team ROKiT Venturi Racing abbiamo in comune la stessa determinazione, voglia di competere e di vincere sui circuiti di tutto il mondo”. Gli fa eco Scott Swid, Chairman & Managing Partner, ROKiT Venturi Racing, che ha detto: “la partnership con Maserati per Gen3 è un’ottima notizia.

È un’occasione straordinaria per il team, per Maserati e per la Formula E, ma soprattutto è una notizia fantastica per i fan che assisteranno al ritorno di un marchio iconico nel motorsport di alto livello. Non solo stiamo ponendo solide basi per il nostro futuro a lungo termine in Formula E, ma questa è la possibilità di vivere una delle storie più emozionanti nello sport internazionale in cui un brand prestigioso torna alle sue radici, unendosi alla formula più innovativa e in più rapida crescita nell’ambito del motorsport.”

La chiave di volta saranno le GEN3

Proprio il cambio regolamentare in Formula E porterà ad un nuovo livellamento dei valori in campo, con vetture ancora più prestazioni e renderà ancora più importante il travaso tecnologico verso le auto stradali. Due motivazioni che sono alla base della scelta di Maserati, e che fanno ritenere i vertici del Tridente particolarmente fiduciosi per l’avvenire del Brand nella serie e nel mercato delle auto ad impatto zero.

Infatti, c’è un legame profondo tra le corse in elettrico e lo sviluppo dei nuovi modelli Maserati, per questo era esposto il prototipo funzionante della GranTurismo elettrica che darà una scossa alla gamma del Marchio modenese dopo l’arrivo previsto per il 2023 della Grecale Folgore, anch’essa totalmente elettrica.