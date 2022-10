Maserati Grecale in stile Barbie: 2 esemplari per beneficienza

La Maserati Grecale è stata vestita in stile Barbie, nell’ambito dell’esclusiva collaborazione con la linea di “fashion doll” del gruppo Mattel. Il SUV del “tridente”, molto ricco di personalità, sposa così lo stile unico della bambola più venduta al mondo. Ne viene fuori un modello inconfondibile, proposto su scala mondiale in soli 2 esemplari personalizzati. Si può quindi parlare di un’edizione ultralimitata.

Una collaborazione a sfondo benefico

La prima unità del modello è stata presentata la notte scorsa come uno dei Fantasy Gifts 2022 di Neiman Marcus durante la serata di lancio organizzata dal suo department store di lusso a Los Angeles. Una parte del ricavato delle vendite andrà a sostenere il Barbie Dream Gap Project. In questo caso, il progetto benefico punta a valorizzare le pari opportunità e a rimuovere le barriere che ostacolano la vita di bambine e ragazze. Per quanto riguarda il secondo esemplare, al momento non si hanno notizie aggiuntive. Queste saranno fornite l’anno prossimo, ad allestimento completato.

Un SUV particolare e su misura

La Maserati Grecale Barbie ha preso forma nell’ambito del programma Fuoriserie della casa del “tridente”, specializzato nella personalizzazione dei modelli del marchio. Gli esterni sono in tinta rosa iridescente, per connettersi al colore dei vestiti della mitica bambola americana. A completare la livrea ci pensano delle sottili linee gialle che vogliono richiamare l’anima sportiva del prodotto. Non è un capriccio visivo, perché la sostanza è veramente muscolare.

Maserati Grecale Trofeo in stile giocattolo

Per questa versione è stata scelta come base la versione Trofeo, spinta da un potente motore V6 Nettuno da 530 cavalli. Le performance, quindi, ci sono tutte, per la gioia delle Barbie sportive. I richiami alla “fashion doll” proseguono nell’abitacolo, con le impunture rosa, il badge “B” sui poggiatesta e altri elementi materici nella stessa tinta, sullo sfondo nero che domina gli interni. Il frutto della miscela è un trama unica, dove si coglie il sodalizio con l’iconico brand di Mattel.