Maserati Grecale: dimensioni, motori, interni, uscita

Come era stato a annunciato e in molti aspettavano, Maserati ha appena svelato il suo secondo modello SUV della gamma, la Maserati Grecale 2022. La nuova sport utility del Tridente si basa su una versione modificata della nota piattaforma Giorgio, ovvero la stessa utilizzata dall’Alfa Romeo Giulia e dallo Stelvio. Tutta una promessa.

Le dimensioni della Maserati Grecale

Si tratta di un SUV lungo 4,85 metri, circa 15 centimetri più corto della sorella maggiore Levante e quindi anche un po’ più piccola rispetto, ad esempio, a una Range Rover Sport (4,88 metri), a una BMW X5 (4, 92 metri) o a una Porsche Cayenne (4,92 metri), sebbene più grande di tutte le loro sorelle minori. Un posizionamento, dunque, abbastanza strategico.

Maserati Grecale: tre allestimenti

Al lancio della Maserati Grecale il marchio italiano proporrà tre versioni del modello: la più basica, denominata Grecale GT e dotata di un powertrain microibrido a quattro cilindri, la Grecale Modena, con una versione più potente dello stesso mild hybrid e infine la Grecale Trofeo che sfrutta un potente motore biturbo V6, ereditato dalla sportiva MC20.

Sia la versione Modena che la Trofeo della Grecale sfoggiano una carrozzeria più aggressiva e sono più larghe nella parte posteriore rispetto alla versione base. Presenti anche una griglia nera, cerchi in lega di diametro maggiore, freni Brembo più generosi e vari aggiornamenti di equipaggiamento.

Per quanto riguarda le sospensioni, la Maserati Grecale base utilizza una molla tradizionale, mentre la Modena è dotata di ammortizzatori adattivi e la Trofeo lascia il posto a una sospensione pneumatica di serie. Tutte le Grecale hanno diverse modalità di guida, denominate Comfort, GT, Sport e Offroad, anche se nel caso della Trofeo si aggiunge la modalità Corsa.

Le motorizzazioni della Maserati Grecale

Come anticipato, la Grecale GT e la Modena montano un motore mild hybrid, nello specifico un quattro cilindri turbo da 2,0 litri, abbinato a un sistema elettrico a 48 volt e a un compressore elettrico. La prima ha 300 CV, la seconda 330 CV.

La top di gamma Trofeo, invece, è la top di gamma, grazie ai suoi 530 CV e 620 Nm erogati dal suo sei cilindri. Tutte le motorizzazioni sono dotate di trazione integrale e cambio automatico a otto rapporti con convertitore di coppia.

Maserati Grecale: la versione elettrica ‘Folgore’

Finora il marchio del tridente non aveva fornito informazioni sulla Grecale elettrica, ma ora sappiamo che arriverà sul mercato nella seconda metà del prossimo anno, il 2023, e lo farà con una batteria da 105 kWh e, come tutti gli altri futuri prodotti elettrici della casa, riceverà il nome ‘Folgore’ (fulmine).

Gli interni della nuova Maserati Grecale

Secondo Maserati la Grecale si distingue soprattutto per l’abitabilità interna e il comfort che offre, oltre che per materiali pregiati come pelle, legno o fibra di carbonio. Il marchio annuncia anche una capacità del bagagliaio compresa tra 535 e 570 litri, a seconda della versione.

Di fatto l’abitacolo si distingue per la nuova strumentazione digitale a cui si aggiunge uno schermo multimediale da 12,3 pollici (il più grande nella storia del marchio) e un secondo schermo inferiore, da 8,8 pollici, dedicato all’aria condizionata. Nei sedili posteriori, inoltre, è presente anche un piccolo schermo per il climatizzatore.

Maserati Grecale: il nuovo sistema di infotainment

A livello multimediale la nuova Maserati Grecale lancia un sistema completamente nuovo, basato su Android, in cui i pulsanti fisici sono stati quasi completamente eliminati. Apple CarPlay e Android Auto sono di serie, ma il sistema consente anche la connessione simultanea di due smartphone tramite Bluetooth. Per quanto riguarda le apparecchiature audio, ce ne sono tre disponibili, tutte dell’azienda italiana Sonus Faber, con un massimo di 21 altoparlanti.

Uscita e prezzi della Maserati Grecale

In linea di massima le versioni a combustione della nuova Maserati Grecale verranno lanciate nella seconda metà del 2022, mentre quella elettrica arriverà un anno dopo. Sui prezzi, al momento, non ci sono informazioni.