Maserati GranTurismo si ribalta e rimane senza ruote [Video]

Strano incidente a Tokyo, dove una Maserati GranTurismo è finita a testa in giù. Non si hanno notizie sulle cause del cappottamento, che potrebbe essere stato causato dai cordoli delle aiuole spartitraffico. La cosa più singolare è l’assenza delle quattro ruote dalla loro posizione sui mozzi. Sono state tolte dopo? E per quale motivo? Sono state perse in un contatto multiplo contro gli scalini in cemento? Non sono state fissate bene dopo il cambio gomme?

Difficile dare una spiegazione, in assenza di notizie ufficiali. Tutto questo però passa in secondo piano, perché in casi del genere l’unica cosa che conta veramente è lo stato di salute di chi stava a bordo e degli altri utenti della strada. Speriamo davvero che nessuno si sia fatto male, anche se la scena sembra abbastanza cruda.

Secondo le indiscrezioni, pare che al volante della Maserati GranTurismo protagonista del ribaltamento ci fosse un diciottenne. Un’imprudenza dei genitori, se così fosse, ma non è il momento di alimentare polemiche o riflessioni di altra natura. Per ora ciò che sta a cuore è altro. Incrociamo le dita.

Fonte | supercars.fails