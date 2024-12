Maserati celebra i 110 anni a Modena con la Tridente Experience

Per celebrare i suoi 110 anni di vita, Maserati si è concessa un altro evento celebrativo, che ha chiuso il cerchio, dopo un lungo e assortito ciclo, sul palcoscenico domestico: quello di Modena. Lo scorso fine settimana, la città emiliana ha fatto da sfondo all’esclusiva “Tridente Experience“, che ha onorato al meglio l’importante ricorrenza anagrafica del marchio, toccando i luoghi simbolo dell’azienda.

Il rendez-vous è stato riservato a una ristretta cerchia di ospiti, per un tuffo genuino e autentico nella vera essenza del mito. Presenti all’appello i membri della famiglia Panini, custodi del patrimonio storico del brand, i nipoti di Ettore Maserati e l’attrice Matilda De Angelis, che ha accompagnato i partecipanti alla scoperta del ricco heritage e della moderna identità aziendale. Fra gli owner coinvolti, diversi soci del Club Maserati Italia, sempre molto attivi nel loro ambito.

Di particolare fascino la tappa alla storica sede di viale Ciro Menotti, con la distintiva torre illuminata di blu per l’occasione. Qui i protagonisti della “Tridente Experience” hanno potuto scoprire da vicino la Maserati GranTurismo 110 Anniversario, auto in serie limitata, declinata in due varianti di allestimento, di cui ci siamo occupati in un precedente post, che vi consigliamo di leggere per gli approfondimenti del caso.

Dal quartier generale della casa madre, il corteo ha preso le mosse alla volta di Piazza Roma, tra momenti istituzionali, visite culturali ed intermezzi di leisure. A fine serata, un gustoso Gala Dinner presso Casa Maria Luigia di Massimo Bottura.

Nel corso della seconda giornata dell’evento, andata in scena il 1° dicembre, le 110 Maserati presenti hanno continuato il tour, da viale Ciro Menotti a via Emilia, fino all’Autodromo di Modena, dove i fortunati partecipanti hanno potuto vivere emozioni speciali a bordo delle MC20 e GranTurismo, osservando anche degli hot lap con le GT2 Stradale e GT2 di Maserati Corse. Uno spazio espositivo è stato riservato alle MCXtrema e alla Tipo Folgore.

Fra i modelli portati all’evento dagli ospiti, meritano una particolare menzione la A6GCS Berlinetta, la 3500 del 1960, la 3500GT Spyder del 1961, la Maserati Mistral del 1966, la Ghibli Spyder e la Ghibli SS del 1970, oltre a una Maserati Indy 4200 America del 1971 ed una Maserati Indy America 4700. A voi le foto ufficiali.