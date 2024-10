Mark Zuckerberg si regala 2 Porsche, compresa un’insolita Cayenne Minivan

Mark Zuckerberg si è regalato due Porsche: una 911 GT3 Touring e una Cayenne Turbo extra-lunga. Quest’ultima è una sorta di esperimento genetico e sposa la filosofia dei minivan di lusso. Alla sua definizione ha concorso lo stesso imprenditore statunitense, Presidente e CEO di Meta, con l’obiettivo di soddisfare una specifica necessità familiare messa in risalto dalla moglie Priscilla Chan.

La traduzione del sogno in materia, con la “benedizione” di Porsche, è stata fatta giovandosi del lavoro fisico dell’azienda californiana West Coast Customs, specializzata in questo tipo di tuning. A dare notizia dell’arrivo in garage delle due nuove auto è stato lo stesso uomo simbolo di Facebook, nel suo profilo Instagram.

Per lui, la spesa affrontata per questo shopping non è stata certo un problema. Stiamo parlando, infatti, del quinto uomo più ricco del mondo, secondo l’ultima classica stilata da Forbes. Mark Zuckerberg, quando c’è da concedersi qualche regalo, può spingersi ben oltre le capacità di spesa dei comuni mortali.

A noi appassionati coinvolge molto più la 911 GT3 Touring, ma a fare notizia, in questo post, è la Porsche Cayenne Turbo GT Minivan, per la sua natura unica e stravagante. Confesso che non mi piace, anche se è perfettamente intonata ai bisogni della moglie di Mark Zuckerberg e dell’intera famiglia. Per giungere al prodotto finale, il telaio è stato allungato, come accade per le limousine. Lateralmente sono state aggiunte delle porte scorrevoli, che agevolano l’accesso a bordo, introducendo al lusso delle alchimie interne, anch’esse su misura. Cliccate sul cursore del post a seguire, per vedere le foto del lavoro.