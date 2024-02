Mafra: Matteo Torrisi di Officina del Pilota svela i segreti per una lucidatura perfetta

Matteo Torrisi, un esperto nel settore del detailing automobilistico, condivide i passaggi dettagliati per ottenere una lucidatura impeccabile della carrozzeria dell’auto utilizzando i prodotti Mafra e Maniac Line. Dopo un attento lavaggio a mano dell’auto, è possibile individuare piccole imperfezioni sulla superficie della carrozzeria. Per eliminare anche i difetti più piccoli, è necessario eseguire una lucidatura professionale, e Torrisi ci guida attraverso tutti i passaggi.

Torrisi, noto per la sua competenza nel detailing automobilistico, cura personalmente le auto presso il suo laboratorio, l’Officina del Pilota. In questo video, condivide i suoi metodi per ottenere una lucidatura perfetta dell’auto. Per iniziare, è essenziale eseguire un lavaggio manuale dettagliato, seguito da una completa decontaminazione sia chimica che meccanica.

Il decontaminante ferroso Iron Remover della linea Maniac è progettato per eliminare le contaminazioni ferrose da cerchi, carrozzeria e vetri dell’auto. Basta spruzzarlo sulla superficie da trattare, lasciarlo agire per alcuni minuti e il suo principio attivo farà il resto. Mentre reagisce con le particelle ferrose, il prodotto assumerà un caratteristico colore violaceo. Per una pulizia più profonda, è consigliabile utilizzare il Pennello Red, disponibile in tre diverse dimensioni (35mm, 30mm e 25mm). Infine, sciacquare abbondantemente con acqua e asciugare con il panno Super Dryer.

Dopo la decontaminazione chimica, è il momento di procedere con il lavaggio dell’auto utilizzando la tecnica dei 2 secchi. Mafra consiglia il Kit Lavaggio Doppio Secchio per ottenere i migliori risultati, fornendo tutto il necessario per un lavaggio efficace e sicuro.

Segue la fase di decontaminazione meccanica, essenziale per preparare la superficie alla lucidatura. Questa operazione consente di eliminare tutte le impurità dalla superficie della carrozzeria. Per un’esecuzione efficace, si consiglia l’uso della Clay Bar Soft insieme al Fast Cleaner 3in1, disponibile nel Kit Regénera Carrozzeria di Mafra.

Una volta completate queste fasi, è finalmente il momento della lucidatura. Questa fase, fondamentale per ripristinare la brillantezza della vernice dell’auto, richiede l’uso attento della lucidatrice. Torrisi fornisce preziosi consigli per ottenere i migliori risultati, compreso l’uso del giusto grado di velocità e la pulizia frequente del tampone.

Dopo la lucidatura, è consigliabile utilizzare Illumina 2.0 Ultra Finish Polish per rifinire la superficie e ottenere una brillantezza sorprendente. Infine, per proteggere e mantenere la brillantezza della vernice, si suggerisce l’uso di Ceramic Ultra Speed Wax, una cera spray sigillante facile da applicare e altamente efficace. Con questi metodi e prodotti di qualità, è possibile ottenere una lucidatura professionale e mantenere la tua auto in condizioni impeccabili.