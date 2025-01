La Cina si prepara a rivoluzionare il settore delle auto elettriche con il lancio della Maextro S800, una nuova berlina elettrica di lusso. Frutto della collaborazione tra Huawei JAC, questo modello segna il debutto del marchio premium Maextro. Con una lunghezza di 5,48 metri, la vettura si pone come un diretto concorrente di modelli di fascia alta come la NIO ET9 e la Maybach Classe-S.

Huawei ha recentemente pubblicato immagini ufficiali del veicolo e avviato i preordini, anche se il prezzo definitivo non è ancora stato annunciato. Si stima che il costo varierà tra 1 e 1,5 milioni di yuan, ovvero circa 198.000 euro. La Maextro S800 sarà disponibile in due varianti: BEV EREV. La versione BEV (Battery Electric Vehicle) è completamente elettrica, mentre la EREV (Extended Range Electric Vehicle) utilizza un motore a combustione interna (ICE) come range extender per alimentare la batteria.

Design e dimensioni

Imponente nelle dimensioni, la berlina elettrica misura 2 metri di larghezza, 1,53 metri di altezza e ha un passo di 3,37 metri. La versione BEV pesa 2.731 kg, mentre l’EREV, dotata di tre motori, raggiunge i 2.859 kg. Il design elegante è completato da tecnologie avanzate, come il sistema che permette all’auto di trovare autonomamente un caricabatterie e connettersi tramite un braccio robotico.

Prestazioni e motorizzazioni

La versione BEV è equipaggiata con tre motori elettrici: uno da 160 kW sull’asse anteriore e due da 237,5 kW ciascuno sugli assi posteriori, per una potenza complessiva di 635 kW (852 CV). La versione EREV utilizza un motore ICE da 1,5 T come range extender, con una potenza di picco di 115 kW. Sono disponibili due configurazioni: dual motor e tri motor. La configurazione tri motor, che combina ICE e motori elettrici, raggiunge una potenza totale di 750 kW (1006 CV).

Batteria e autonomia della Maextro S800

Entrambe le versioni utilizzano una batteria NMC ternaria fornita da CATL. Sebbene la capacità della batteria della versione BEV non sia ancora stata resa nota, la variante EREV dispone di un pacco batteria da 63,262 kWh, garantendo un’autonomia elettrica compresa tra 272 e 371 km.

Con un mix di prestazioni eccezionali, tecnologie all’avanguardia e un design maestoso, la Maextro S800 si propone di ridefinire il segmento delle berline di lusso elettriche.