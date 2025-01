Huawei continua a stupire il mondo con innovazioni che promettono di ridefinire il futuro della mobilità elettrica. L’azienda cinese ha recentemente svelato un prototipo di braccio robotico pensato per rendere più semplice e completamente automatizzato il processo di ricarica automatica delle auto elettriche (BEV).

Huawei, una soluzione ideale

Frutto dell’alleanza HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), questo dispositivo rappresenta una soluzione ideale per chi trova difficoltoso maneggiare i pesanti cavi delle colonnine di ricarica veloce. Attraverso un video dimostrativo, Huawei ha illustrato il funzionamento del sistema: la berlina elettrica Maextro S800, sviluppata in collaborazione con JAC, è in grado di individuare autonomamente una stazione di ricarica, parcheggiare e permettere al braccio robotico di collegare il cavo in modo sicuro. Durante l’operazione, il sistema monitora eventuali ostacoli e, al termine della ricarica, si scollega automaticamente, gestendo anche il pagamento in maniera integrata.

Attualmente in fase di prototipo, Huawei prevede di avviare la produzione di massa del braccio robotico nel secondo trimestre del 2025. Il dispositivo sarà compatibile con i veicoli appartenenti alla Huawei Supercharging Alliance, che include grandi nomi del settore automobilistico cinese come BYD, Xpeng, Li Auto, Aito, JAC e Great Wall.

Anche gli altri pensano a una soluzione simile

Sebbene altre aziende come Tesla e Volkswagen abbiano già presentato soluzioni simili, Huawei sembra aver superato alcune delle limitazioni esistenti. Integrando tecnologie avanzate come la guida autonoma e un ecosistema connesso, il colosso cinese punta a diventare un leader nel settore della mobilità elettrica.

La Maextro S800, berlina premium 100% elettrica, ha già fatto il suo debutto nelle concessionarie cinesi lo scorso novembre, attirando grande interesse. Questo veicolo rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione possa rendere la mobilità sostenibile più accessibile e pratica. Con l’approssimarsi del 2025, Huawei si prepara a rivoluzionare il settore automobilistico, confermando il suo ruolo di protagonista nell’evoluzione della ricarica automatica per le auto elettriche.