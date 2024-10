Lynk & Co 02: il nuovo SUV coupé elettrico per l’Europa

Lynk & Co ha ufficialmente lanciato il suo primo modello elettrico per l’Europa, la Lynk & Co 02. Questo SUV coupé si basa sul modello cinese Z20, già noto sul mercato asiatico, ma rinnovato per il pubblico europeo. La sua progettazione è avvenuta a Göteborg, nel centro di design internazionale del brand, e ha coinvolto i clienti del SUV ibrido plug-in 01 attraverso l’app Co. Con oltre 6.000 feedback raccolti, Lynk & Co ha creato un veicolo in grado di soddisfare le esigenze degli utenti.

La Lynk & Co 02 utilizza la piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) di Geely, condivisa con altri modelli del gruppo. Le dimensioni del SUV lo rendono particolarmente versatile: è lungo 4.460 mm, largo 1.845 mm e alto 1.573 mm, con un passo di 2.755 mm. Il design segue l’ultima evoluzione stilistica della casa automobilistica, con fari sottili e verticali e un profilo sportivo che culmina in uno spoiler con luci LED integrate.

Disponibile in quattro colori (Crystal White, Grey Grid, Cosmic Blue e Techno Magenta), la Lynk & Co 02 offre due versioni: Core e More, rispettivamente con cerchi da 19 e 20 pollici. La capacità di carico è di 410 litri, con un piccolo frunk da 15 litri.

All’interno, il minimalismo è la chiave: la plancia è dominata da un display da 15,4 pollici per il sistema infotainment, affiancato da uno schermo da 10,2 pollici per la strumentazione. Connettività 5G, audio Harman Kardon con 14 speaker e ricarica wireless sono solo alcune delle dotazioni tecnologiche.

Il powertrain elettrico della Lynk & Co 02 eroga 272 CV e 343 Nm di coppia, alimentato da una batteria da 66 kWh che garantisce un’autonomia compresa tra 435 e 445 km secondo il ciclo WLTP. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,5 secondi. La ricarica può raggiungere i 150 kW in corrente continua, permettendo di passare dal 10% all’80% in soli 30 minuti.

Tra le funzionalità avanzate spicca il sistema V2L, che consente di alimentare dispositivi esterni usando l’energia della batteria. Il SUV è dotato di tecnologie ADAS di Livello 2 per la guida assistita e sarà disponibile solo online a partire da 35.495 euro.