L’urlo del V12 della Gordon Murray T.50

La supercar Gordon Murray Automotive T.50 monta sotto la carrozzeria un potente V12 aspirato da 4,0 litri progettato da Cosworth e in grado di raggiungere un regime astronomico di 12.100 giri/min. In questo video, Dario Franchitti visita il famoso costruttore di motori per ascoltare l’urlo del propulsore. Il suono ricorda immediatamente le auto di Formula 1 degli anni ’90.

In questa clip il motore sta facendo un giro simulato di Le Mans e questa prova fa sì che il propulsore utilizzi l’intera gamma di regimi, incluso un passaggio prolungato vicino alla linea rossa. Il suono è diverso da qualsiasi auto stradale in vendita oggi ed emette un urlo penetrante che attirerà sicuramente l’attenzione.

Il motore più radicale mai visto su strada

Gordon Murray Automotive promuove il motore del T.50 come il V12 più potente, più reattivo e più potente mai visto in un’auto da strada. Produce 654 cavalli (488 kilowatt) e 467 Newton-metri di coppia. Il sistema ram-air può aggiungere 49 CV (37 kW) in movimento.

E se il motore ululante non rende il T.50 abbastanza speciale, l’auto ha anche una ventola per aumentare il carico aerodinamico. In questo senso unmotore elettrico da 48 volt funziona a 7.000 giri/min per aiutare gli spoiler e i diffusori posteriori attivi.

La casa automobilistica sta costruendo solo 100 unità del T.50 e i prezzi partono da 2,36 milioni di sterline (3,3 milioni di dollari al cambio attuale), mentre le consegne inizieranno nel 2022.

T.50 Niki Lauda: solo per la pista

Gordon Murray Automotive produrrà anche 25 esemplari della T.50 Niki Lauda, tutti focalizzati all’uso in pista e venduti al prezzo di 3,1 milioni di sterline (4,4 milioni di dollari) ciascuno.

In questo caso il V12 aggiornato produce 701 CV (523 kW), ma un sistema ram-air aumenta la potenza a 725 CV (541 kW) in velocità. Il motore è più leggero di 35 libbre (16 chilogrammi) rispetto a quello della T.50 standard e adotta valvole in titanio, uno scarico diverso, un nuovo sistema di aspirazione e si libera del sistema di fasatura variabile delle valvole.