Lotus rivoluziona la gamma Eletre ed Emeya per il 2026

Lotus ridefinisce il segmento delle auto elettriche di lusso con prestazioni eccezionali, un design che fonde tradizione e innovazione, e una ricarica ultrarapida che elimina l’ansia da autonomia. I nuovi modelli Lotus Eletre e Lotus Emeya, nella versione Model Year 2026, rappresentano un balzo in avanti con potenze fino a 918 CV, ispirandosi ai leggendari allestimenti GT, GT SE e Sport.

La casa britannica ha delineato una strategia commerciale chiara per i suoi veicoli elettrici premium, introducendo le versioni “600” e “900”, che riflettono rispettivamente la potenza erogata dai loro powertrain: 612 e 918 CV. Disponibili per l’ordine e attesi negli showroom entro l’estate, questi modelli uniscono prestazioni straordinarie, lusso raffinato e tecnologia all’avanguardia. I prezzi partono da 103.990 euro per Lotus Eletre 600 e 112.190 euro per Lotus Emeya 600 GT.

Personalizzazione e allestimenti per ogni esigenza

La gamma si articola in diverse configurazioni per entrambi i modelli. Lotus Eletre è disponibile nelle versioni 600, 600 GT, 600 GT SE, 600 Sport SE, 900 Sport e nell’esclusiva 900 Sport Carbon. Per Lotus Emeya, la lineup europea inizia con le varianti GT e superiori, escludendo il modello base 600.

Le possibilità di personalizzazione includono nuove colorazioni come Zenith White e Akoya White, mentre gli interni offrono temi esclusivi come Quartz e Jasper, per un’esperienza su misura che soddisfa ogni cliente.

Accelerazioni da supercar e ricarica ultrarapida

Le performance sono il cuore pulsante di questi modelli. La Lotus Emeya 600 GT accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,15 secondi, mentre Lotus Eletre 600 completa lo sprint in 4,5 secondi. Per chi cerca emozioni ancora più forti, le versioni “900” offrono prestazioni da vera supercar: Lotus Emeya 900, con un powertrain da 675 kW, raggiunge i 100 km/h in appena 2,78 secondi.

Non solo potenza, ma anche praticità: grazie all’architettura da 800V, la batteria di Lotus Emeya può essere ricaricata dal 10% all’80% in circa 14 minuti utilizzando un caricatore DC da 400 kW, posizionandosi ai vertici della categoria per velocità di ricarica.

Tecnologia e comfort di livello superiore

Gli interni di Lotus Eletre e Lotus Emeya incarnano il lusso contemporaneo. Gli allestimenti top di gamma includono tetti panoramici in vetro intelligente, illuminazione ambientale regolabile e sedili con funzioni di massaggio e ventilazione. L’esperienza di guida è ulteriormente migliorata da sistemi di infotainment di ultima generazione e da un cockpit digitale, mentre materiali esclusivi come il tessuto LOTUSWEAR Performance esaltano l’artigianalità britannica.

Con un’autonomia che raggiunge i 610 km secondo il ciclo WLTP, questi modelli dimostrano che prestazioni estreme e praticità quotidiana possono coesistere. Lotus riafferma così la sua filosofia “For the Drivers”, combinando leggerezza, agilità e prestazioni in una nuova era di hyper-SUV e hyper-GT elettrici.