Lo Stop con il refuso: l’errore nella segnaletica diventa virale

Gli errori nella segnaletica non sono merce rara in Italia, anche se in altri paesi non va molto meglio. Sui social, in queste ore, è diventato virale uno sbaglio commesso a Padova. Qui, all’incrocio fra via San Camillo de Lellis e via Forcellini, gli operai incaricati dei lavori avevano scritto a terra la parola “Sotp” al posto di “Stop“. Immagino sia stata la conseguenza di un attimo di distrazione: può succedere, non è il caso di farne un dramma. L’importante, come in questo caso, è fare la correzione in tempo record.

Nonostante la velocità del recupero, però, qualcuno ha immortalato la segnaletica sbagliata, che ha fatto un pieno di visualizzazioni. Il “Mattino di Padova” ha condiviso la foto sul suo profilo Instagram, lanciando simpaticamente una sfida, per trasformare la scritta SOTP in un acronimo spiritoso a tema. La fantasia dei lettori si è scatenata, con molte trovate davvero belle. Alcuni esempi? “Stoppati oppure ti penti”, “Segnaletica Orizzontale Trendy Padovana” e altre robe del genere. Voi avreste qualche suggerimento?