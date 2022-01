Lo spazzaneve provoca incidenti multipli e danneggia 40 auto [Video]

Con la neve muoversi in auto è pericoloso, perché aumentano le insidie, ma alcune di questa vanno oltre i limiti della prevedibilità. Quanto successo nelle scorse ore in un’autostrada dell’Ohio (USA) sta a confermarlo. Responsabile dei fatti è stato uno spazzaneve, il cui conducente non ha svolto a meglio il suo lavoro, danneggiando una quarantina di veicoli e provocando, indirettamente, alcuni incidenti, con 12 feriti.

Il mezzo, durante la pulizia della sua corsia, non si è mosso a velocità ridotta, ma ha replicato il ritmo delle vetture che stavano percorrendo la strada nel suo stesso senso di marcia. Così facendo, però, ha sparato dei violenti getti di neve e fango sull’altra carreggiata, “ferendo” così i veicoli in transito, con danni a cofani e parabrezza.

Poca roba, comunque, rispetto alle uscite di strada provocate. In totale, il bollettino diramato dalle autorità parla di almeno 12 persone ferite. I responsabili dell’autostrada hanno subito sospeso il conducente dello spazzaneve ed hanno tranquillizzato sul pronto ristoro dei danni. Loro parlano di un caso isolato, per quanto stigmatizzabile.