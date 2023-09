Lite per un tamponamento, donna si aggrappa al cofano dell’auto in corsa: il video choc a Padova

Un episodio di violenza stradale si è verificato a Padova, dove una donna è stata trascinata per diversi metri sul cofano dell’auto di un’altra donna che aveva causato un tamponamento e si era rifiutata di fornire le proprie generalità. Il fatto è avvenuto lo scorso 6 settembre in piazzale Stanga, una zona residenziale della città. Il video dell’aggressione è stato ripreso da un consigliere comunale di Forza Italia e diffuso sui social network, scatenando indignazione e sdegno.

A Padova donna si aggrappa sul cofano di un’auto che poco prima l’aveva tamponata

La donna stava guidando la sua Volkswagen Polo quando è stata tamponata da un’Alfa Romeo Giulietta guidata da un’altra donna. La vittima è scesa dall’auto per fare la constatazione amichevole, ma l’altra si è rifiutata di dare le sue generalità e ha tentato di fuggire. A quel punto la guidatrice della Polo si è allora lanciata sul cofano dell’auto in partenza, pensando che si sarebbe fermata, ma è stata invece trascinata per circa 300 metri con il parabrezza spaccato. Solo l’intervento di alcuni cittadini e delle forze dell’ordine ha costretto la fuggitiva a fermarsi e a scendere dal veicolo.

La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale di Padova con diverse contusioni e ferite. Le sue condizioni non sono gravi, ma ha riportato un forte trauma psicologico. L’altra automobilista è stata denunciata per lesioni personali aggravate e omissione di soccorso. Il video dell’aggressione ha fatto il giro del web, suscitando la condanna di molti utenti e delle autorità locali.