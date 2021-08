L’incauto sorpasso del motociclista diventa una tragedia sfiorata [Video]

Alcuni motociclisti sono davvero imprudenti, ma per evitare guerre di religione, diciamo che anche diversi automobilisti usano poco il buonsenso, esattamente allo stesso modo. Questa premessa dovrebbe metterci al riparo da contrapposizioni con gli amici innamorati dei mezzi a due ruote. Detto ciò, ci concentriamo sull’incidente oggetto del post, causato dal mancato rispetto delle norme del codice della strada da parte di un biker convinto di trovarsi in pista.

Il tizio, forse nel tentativo di guadagnare like e condivisioni sui social, si concede diverse licenze di guida, immortalate nel video. La sua azione è, a tratti, funambolica, con pieghe da pista e impennate a velocità folli. Sembra quasi che non pensi al domani, incurante della sua sicurezza e di quella degli altri. Purtroppo, questa volta, la buona sorte gli ha girato le spalle. In occasione di un sorpasso, infatti, l’incauto motociclista finisce rovinosamente a terra. Le dinamiche dell’incidente, riprese da un compagno d’avventura, sono spaventose e fanno temere il peggio.

Nel tentativo di sorpasso a destra di una Mini storica, l’uomo di sella non si intende con il conducente di quest’ultima, che vedendo il suo sopraggiungere si sposta verso la parte interna della carreggiata, pensando di essere scavalcato a sinistra e in modo regolare, anche se oltre i limiti. L’incomprensione genera un crash spaventoso, visibile attorno al minuto 3’46”. Si teme per la salvezza del biker, ma per fortuna se l’è cavata “solo” con qualche osso ammaccato. Penso che in futuro sarà più responsabile nelle condotte stradali. Intanto gli auguriamo una pronta guarigione.

Fonte | Carscoops