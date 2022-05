Limo-Jet: la limousine aeronautica in vendita a 3,79 milioni

La Limo-Jet è la limousine più insolita del pianeta. Attualmente è in vendita presso una concessionaria Mitsubishi di Chicago. Non si capisce come sia finita lì, ma poco importa. La richiesta è di 3,79 milioni di dollari. Questa bizzarra vettura, a fine marzo 2021, fu messa all’asta da Mecum Auctions a Indianapolis, ma le offerte non raggiunsero il prezzo di riserva. Ora è in vetrina da Jidd Motors, nel sobborgo di Des Plaines, Illinois. L’hanno scovata quelli di Jalopnik.

Anche se il mezzo è eccezionale, per la sua unicità, non sarà facile trovare qualcuno disposto a sborsare la cifra riportata sul cartellino di vendita. Prima di diventare una limousine, questa creatura era un vero aereo Learjet 35. Facile intuire la complessità della trasformazione, fatta in funzione dell’uso stradale. La folle idea venne a Frank e Joanne DeAngelo di Exotic Coach Limousines, ma il progetto fu curato da Dan Harris. Pare che la costruzione abbia richiesto più di 40 mila ore di lavoro, in 12 anni, per un costo nell’ordine del milione di dollari.

Il risultato degli sforzi è un veicolo davvero singolare. Dicevamo che la Limo-Jet è nata dalla trasformazione in limousine della fusoliera di un aereo executive di 12 metri. Come riferito in un’altra circostanza, questo ibrido, frutto di una miscela genetica di taglio cinematografico, gode della spinta di un grosso propulsore Chevrolet di 8.1 litri di cilindrata, che sprigiona 400 cavalli di potenza. Il tutto su un peso di 11 tonnellate.

Ciò rende l’idea di quanto impacciate siano le sue danze stradali, non solo per l’imponenza dimensionale. I freni, poi, sono chiamati a un superlavoro. Forte l’interesse mediatico guadagnato negli anni dalla Limo-Jet. L’auto (se così è possibile ancora definirla) si offre alla vista con un’appariscente tinta Dark Candy Red. Dentro può accogliere fino a 18 passeggeri, cui regala il massimo sfarzo. Superfluo dire che su strada tutte le attenzioni sono per lei.