Audi R8: una strana replica su base Toyota

Se non hai i soldi per comprare un’Audi R8 usata ma sei un grande fan della supercar di Ingolstadt, una strana replica della R8, comparsa su eBay, potrebbe essere il tuo prossimo acquisto.

Prezzata con una cifra d’asta di partenza di 25.000 dollari, ha attirato solo un’offerta più alta di appena 10.000 dollari, ben al di sotto del prezzo di riserva del venditore, quindi non è stata venduta.

Basata su una Toyota MR2

La base di questa replica dell’Audi R8 è una Toyota MR2 del 1993 ed è stata importata in Florida dal Regno Unito, per questo è configurata con la guida a destra.

Nonostante l’MR2 è, come l’Audi, una sportiva a motore centrale, le proporzioni di questa replica sono tuttavia significativamente diverse da una vera R8. Inoltre i paraurti anteriore e posteriore non fanno un lavoro particolarmente buono nell’imitare la forma e il design della R8, sebbene il proprietario originale si sia preso la briga di montare una familiare griglia Audi, un badge a quattro anelli e grandi prese d’aria.

L’ispirazione all’Audi R8 continua sui lati dove si trovano i pannelli verticali che sono una caratteristica distintiva della supercar tedesca. Al posteriore i fanali sembrano più che altro quelli di un’Audi TT, ma non mancano il badge R8 V10 e i doppi terminali di scarico.

A differenza di alcune repliche, la persona che l’ha costruita si è presa la briga di personalizzare gli interni, montando nuovi sedili in pelle, un tunnel di trasmissione, anch’esso in pelle, e uno schermo di infotainment orientato al guidatore.

Anche se comprensibilmente non riesce a imitare perfettamente l’Audi, nel complesso il risultato non è così male. Tuttavia non ha convinto nessuno a offrire qualcosa che si avvicinasse anche lontanamente al prezzo richiesto.