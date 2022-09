Lightyear 0: ecco l’auto più aerodinamica al mondo

L’auto più aerodinamica al mondo è la Lightyear 0, una berlina di grandi dimensioni con pannelli fotovoltaici sulla carrozzeria. Questi ultimi non servono solo ad assicurare l’alimentazione dei servizi della vettura, ma estendono anche la sua autonomia, ricaricando il pacco batterie del motore elettrico con l’aiuto (gratuito) del sole. La start-up olandese cui si deve la sua nascita crede molto nel progetto, che proietta nella realtà la sua visione del futuro. Il duro lavoro svolto dai tecnici ha dato vita alla prima auto solare a lungo raggio.

Lightyear 0: cifre record

Questa imponente vettura è una stretta alleata dei flussi d’aria, che nel suo corpo scorrono in modo naturale, senza troppi impedimenti. Così si riduce lo sciupio energetico. Il Cx, ovvero il coefficiente di resistenza aerodinamica, è pari soltanto a 0.175. Una cifra nettamente inferiore a quella messa a segno dalla General Motors EV1, dalla Mercedes EQS e dalla Tesla Model S che, prima del suo avvento, occupavano le tre posizioni al vertice fra le auto di serie più aerodinamiche, con un CX pari, rispettivamente, a 0.19, 0.20 e 0.208.

Meglio delle aspettative

Pare evidente la bontà degli studi progettuali e del lavoro condotto in galleria del vento per la Lightyear 0. La resistenza all’avanzamento della vettura “fotovoltaica” olandese è addirittura più basso all’obiettivo inseguito inizialmente dagli ingegneri, che si aspettavano un valore di 0.19. Questa berlina elettrica (e solare) è lunga oltre 5 metri. La sua autonomia può spingersi fino alla soglia dei 700 km nel ciclo WLTP. Ottimo l’apporto alla scorrevolezza dato dalle sofisticate ruote.

Un’opzione di acquisto per pochi

Il prezzo non è per tutti, perché parte da 250 mila euro. Una cifra fuori dalla portata dei comuni mortali. In cambio della spesa si ottiene l’auto di serie più aerodinamica al mondo, ma alcune concept fanno meglio: il suo primato, dunque, non è assoluto. Questo appartiene alla JCB Dieselmax, con un Cx di 0.147.