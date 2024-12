LG e Ambarella: un’alleanza per la sicurezza dei veicoli grazie all’intelligenza artificiale

LG Electronics e Ambarella Inc., due aziende leader nei rispettivi settori, hanno annunciato una collaborazione strategica per lo sviluppo di soluzioni innovative per la sicurezza dei veicoli basate sull’intelligenza artificiale (IA). Questa partnership, presentata in occasione del CES 2025, integra il SoC CV25 di Ambarella, un microprocessore avanzato per la visione artificiale, all’interno del Driver Monitoring System (DMS) proprietario di LG.

Il DMS di LG

Il DMS di LG, potenziato dal chipset CV25 di Ambarella, è in grado di analizzare in tempo reale i video ad alta risoluzione provenienti dalle telecamere di bordo del veicolo. Grazie alle elevate prestazioni del SoC CV25, il sistema può riconoscere con precisione gli oggetti, garantendo un’elaborazione video fluida ad alta definizione con un’elevata efficienza energetica.

Il sistema è già in produzione presso una casa automobilistica internazionale, a dimostrazione della sua maturità e affidabilità. Il CV25, realizzato con un processo produttivo a 10 nanometri, offre immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie all’elevata gamma dinamica (HDR). Questa caratteristica garantisce un monitoraggio stabile in qualsiasi condizione ambientale.

La Vision Ware

LG VisionWare, il software per la mobilità di LG, consente al DMS di rilevare i minimi movimenti degli occhi e della testa del conducente. L’intelligenza artificiale determina se il conducente è distratto o assonnato, indipendentemente dall’etnia, dal sesso, dall’età o dalla presenza di occhiali da sole, cappelli o altri accessori.

La flessibilità del DMS di Life Good permette l’integrazione con diverse configurazioni software e hardware, offrendo agli OEM (Original Equipment Manufacturer) ampia libertà nella progettazione dei veicoli. La collaborazione tra LG e Ambarella si estende anche ad altre soluzioni di bordo, come i sistemi di monitoraggio dell’abitacolo.

Questa partnership strategica si inserisce in un contesto più ampio in cui LG punta a migliorare l’esperienza di guida attraverso soluzioni innovative per i veicoli. La collaborazione con Ambarella mira a elevare gli standard di sicurezza, in linea con i requisiti del New Car Assessment Program (NCAP) e del General Safety Regulation (GSR).

Attenti all’innovazione

LG, in qualità di partner attivo nell’ecosistema di innovazione di Ambarella, contribuisce con la sua esperienza al progresso dei sistemi automobilistici basati sull’intelligenza artificiale. Fermi Wang, Presidente e CEO di Ambarella, ha sottolineato come la combinazione delle soluzioni di LG con le prestazioni del SoC CVflow di Ambarella permetta ai produttori di raggiungere i massimi livelli di sicurezza dei veicoli.

Eun Seok-hyun, presidente di LG Vehicle Solution Company, ha evidenziato l’importanza dell’IA per migliorare la sicurezza dei veicoli. La sinergia tra l’esperienza di LG nel monitoraggio dell’abitacolo e il processore IA di Ambarella sta definendo nuovi standard per le soluzioni di bordo, contribuendo attivamente alla sicurezza stradale.