Lexus UX 2021: prezzi e allestimenti

Ecco la nuova gamma Model Year 2021 della Lexus UX, disponibile negli allestimenti Executive, Midnight, F-Sport e Luxury. Proposta esclusivamente nella configurazione Hybrid a propulsione ibrida ed anche nella versione AWD a trazione integrale, la SUV compatta premium è in vendita sul mercato italiano con prezzi di 38.000 euro nell’allestimento Executive, 42.000 euro nella declinazione Midnight, 48.000 euro nell’allestimento F-Sport e 52.000 euro nella declinazione Luxury.

Nuovo allestimento Midnight

La configurazione Midnight della nuova Lexus UX Model Year 2021, introdotta al posto dell’allestimento Premium, prevede la calandra di colore nero come gli specchietti retrovisori esterni e la barre portatutto sul tetto, i fari Bi-Led scuri, i cerchi in lega Black Design da 18 pollici di diametro, gli interni in Neri Takara con gli inserti dell’abitacolo di colore grigio e cobalto, il sistema multimediale Lexus Media Display da 7,0 pollici con il navigatore satellitare Lexus Navigation integrato e il pacchetto Lexus Safety System+ completo dei dispositivi Blind Spot Monitor e Rear Cross Traffic Alert.

F-Sport Pack e Luxury Pack

Infine, tra le novità della nuova gamma Model Year 2021 per la Lexus UX figurano anche il pacchetto F-Sport Pack con il display Lexus Premium Navigation da 10,3 pollici, il sistema Head-Up Display e i sedili sportivi in pelle per l’allestimento F-Sport, nonché il pacchetto Luxury Pack con il dispositivo Panoramic View Monitor e i sedili anteriori ventilati dotati della funzione memory per il lato guida per l’allestimento Luxury.