Lexus UX Sport: arriva l'allestimento sportivo

Di Junio Gulinelli mercoledì 2 dicembre 2020

Arriva una nuova versione, più dinamica, della crossover Premium giapponese





Destinata alla clientela più giovane del marchio, Lexus presenta la nuova UX Sport. La prima aggiunta alla gamma della crossover giapponese, dall'introduzione del nuovo modello lo scorso anno, la UX Sport segue le tracce delle versioni Sport di successo della RX e del crossover di medie dimensioni NX, offrendo un look sportivo e un carattere più dinamico.

Look più atletico

Basata sull’allestimento entry level della UX e realizzata per distinguersi in città, la versione Sport combina linee dinamiche con una carrozzeria scolpita in modo nitido in una scelta di otto colori per la livrea. I segni distintivi sono la griglia Lexus tutta nera affiancata da fari Bi-LED oscurati, i cerchi in lega neri da 18 pollici o in grigio scuro, opzionali, da 17 pollici gli specchietti retrovisori esterni personalizzati e i mancorrenti sul tetto neri completano.

Interni esclusivi

Offerti per la prima volta con rivestimenti completo Tahara, gli interni della Lexus UX Sport sfoggiano una nota elegante e sono disponibili anche con accenti grigi o blu. Un'alternativa più accessibile alla pelle è il rivestimento Black Tahara, realizzato da Takumi e più efficiente dal punto di vista ambientale.

Ibrido o benzina (per alcuni mercati)

Alimentata dalla tecnologia Lexus Self-Charging Hybrid di quarta generazione, l'UX 250h Sport è spinta da un motore a benzina da 2,0 litri e uno o più motori elettrici per offrire prestazioni fluide ma potenti. In alcuni paesi i clienti potranno optare per l’equipaggiamento più dinamico UX 200 Sport, alimentato da un motore a benzina da 2,0 litri.

Tecnologia

La Lexus UX Sport include tecnologie Lexus intuitive come un controller Touch Pad sulla console centrale e un accesso continuo allo smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto. Dispone inoltre di un'app Lexus Link per pianificare viaggi, programmare un servizio o tenere traccia degli stili di guida. Inoltre, ogni UX Sport vanta il nuovo Lexus Safety System +, con Blind Spot Monitor e Rear Cross Traffic Alert. La nuova UX Sport sarà introdotta a dicembre 2020.