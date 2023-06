Lexus TX 2024: ecco la nuova generazione di crossover di lusso [FOTO e VIDEO]

Lexus ha deciso di ampliare la sua gamma di modelli con l’introduzione del nuovo Lexus TX. Si tratta di un crossover di lusso a tre file e l’opzione ideale per le famiglie alla ricerca di comfort, spazio e stile.

Il design esterno del TX 2024 rispecchia l’innovazione e l’eleganza tipiche del marchio giapponese. La tradizionale griglia del brand ha ceduto il posto al nuovo design “Unified Spindle”, pensato per ottimizzare le prestazioni aerodinamiche. Inoltre, i sottili fari con DRL a LED offrono un tocco di modernità e stile.

La carrozzeria aerodinamica e gli inserti spigolosi rendono l’aspetto di questa vettura inconfondibilmente Lexus. Lateralmente, il veicolo presenta cerchi in lega da 20” o 22” che spiccano sulla larga carrozzeria.

Sul retro, una barra luminosa sottile e un montante posteriore oscurato aggiungono un senso di lusso e sportività. La sua forma raffinata si estende fino alla parte superiore, dove si può notare un tetto leggermente inclinato.

Propone interni minimal e premium

Gli interni del Lexus TX 2024 sono una fusione di design minimalista e tecnologia all’avanguardia. L’abitacolo è caratterizzato da un quadro strumenti digitale da 12.3 pollici e da un sistema di infotainment con display touch da 14 pollici. Gli spaziosi interni offrono una serie di opzioni di lusso, tra cui un display head-up, illuminazione ambientale multicolor e impianto audio premium Mark Levinson con 21 altoparlanti.

Il volante riscaldato con comandi dedicati, i sedili anteriori riscaldati e ventilati e il portellone posteriore elettrico aggiungono ulteriore comodità. I sedili della seconda fila, anch’essi riscaldati, possono essere personalizzati con una mini console centrale rimovibile con portabicchieri e vani portaoggetti.

È disponibile anche la versione ibrida plug-in 550h+

Sotto il cofano, Lexus ha equipaggiato il TX con una gamma di motori potenti ed efficienti. La versione di base, la 350, è dotata di un quattro cilindri turbo da 2.4 litri che produce 279 CV di potenza e 429 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 8 marce. La trazione integrale Direct4 è disponibile come opzione.

La variante 500h monta un gruppo propulsore ibrido con lo stesso quattro cilindri turbo da 2.4 litri, una trasmissione a 6 velocità e la trazione integrale Direct4. Questa combinazione genera una potenza totale di 371 CV e 554 Nm di coppia.

Al top della gamma, la versione 550h+ ibrida plug-in offre un V6 da 3.5 litri, una trasmissione a variazione continua e la trazione integrale Direct4. Tale configurazione permette al crossover di erogare 412 CV di potenza e di offrire fino a 53 km di autonomia in modalità 100% elettrica con una singola ricarica.

Si basa sulla piattaforma GA-K

Il Lexus TX 2024 è costruito sulla piattaforma GA-K, la quale è stata migliorata per ottimizzare la rigidità e ridurre al minimo il rumore, le vibrazioni e la durezza. Il veicolo è dotato della suite di sistemi di assistenza alla guida Lexus Safety System+ 3.0, che include di serie varie funzioni avanzate come il Lane Tracing Assist, il Pre-Collision System con rilevamento dei pedoni e il Proactive Driving Assist. Inoltre, gli acquirenti possono optare per il sistema Advanced Park per facilitare il parcheggio in parallelo o in perpendicolare e/o il Traffic Jam Assist.

Le vendite del nuovo Lexus TX inizieranno questo autunno nelle versioni 350 e 500h mentre la ibrida plug-in 550h+ arriverà successivamente. Il nuovo crossover Lexus promette di offrire una combinazione unica di lusso, spazio e potenza, continuando la tradizione del marchio del Gruppo Toyota di produrre veicoli eccezionali per famiglie moderne.