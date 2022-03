Lexus LC Hokkaido Edition, versione speciale nata tra i vulcani

Lexus ha svelato una nuova edizione speciale a tiratura limitata della sua sportiva LC, battezzata Hokkaido Edition. Disponibile sia in variante coupé che in versione convertibile, la nuova Lexus LC Hokkaido Edition sarà realizzata esclusivamente in 40 unità per tipo di carrozzeria, cosa che rende ancora più esclusiva questa straordinaria Gran Turismo.

Messa punto tra i vulcani

Questa edizione speciale prende il suo nome dall‘isola di Hokkaido, situata nel nord del Giappone e celebre per i suoi scenografici vulcani. Sull’isola di Hokkaido si trova anche il Lexus Shibetsu proving ground, il centro specializzato dove sono state testate le Lexus più estreme come ad esempio la mitica LSA con motore V10. Ovviamente anche la LC è stata messa a punto in questo centro da piloti collaudatori “Takumi” della Casa nipponica.

Dotazione speciale

La vettura può essere personalizzata con le tinte esterne Flare Red, Sonic Platinum, F White o Graphite, l’edizione Hokkaido, vanta inoltre alcuni componenti speciali come i cerchi in lega da 21 pollici, griglia e dettagli neri, proiettori LED e luci posteriori “afterburner-style”. Il tetto in tela della versione convertibile risulta invece disponibile in tessuto rosso o nero. All’interno dell’abitacolo spiccano gli accostamenti cromatici in nero e dark rose che richiamano la storia vulcanica di Hokkaido, con il rosso che domina il lato guidatore e il nero dedicato alla zona passeggeri.

Potente e tecnologica

Sotto il lungo e muscoloso cofano della LC “batte” un powertrain ibrido multistage V6 da 3,5 litri (LC 500h) o in alternativa un più potente motore a benzina V8 5.0 litri (LC 500 e LC 500 Convertible). Quest’ultima versione incarna appieno la Lexus Driving Signature, grazie alle emozioni scaturite da una potenza di ben 464 CV e 530 Nm di coppia – scaricati sulla trazione posteriore tramite un automatico 10 marce – che permettono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 5 secondi.

Quando debutta

La Lexus LC Hokkaido Edition sarà disponibile in Europa da aprile 2022 e in Italia questa edizione limitata sarà disponibile esclusivamente per la variante LC Convertible.