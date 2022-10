Lexus LC 500h, estrema e cattivissima con il kit di Liberty Walk

Se la Lexus LC 500h vi sembra una Gran Turismo troppo “composta ed educata”, potente rivolgervi senza remore al tuner Liberty Walk, capace di trasformare questa sportiva ibrida in un bolide estremo e aggressivo.

Lexus LC 500h: kit estetico estremo

L’ultima creazione del tuner nipponico si distingue per un kit estetico-aerodinamico decisamente largo e da un assetto rasoterra, ottenuto tramite l’uso di speciali sospensioni ad aria regolabili, capaci di far sfiorare il sottoscocca con l’asfalto. La LC500h sfoggia inoltre nuovi paraurti decisamente più grandi e bombati, così come passaruota estremamente larghi, il tutto fissato alla carrozzeria con vistosi bulloni a vista. Completano l’effetto scenico lo splitter anteriore e lo spoiler “ducktail” e il diffusore nero lucido che ospita ben quattro terminali in titanio. Ma a lasciare a bocca aperta sono anche le ruote in lega con canale esagerato e campanatura negativa, studiata appositamente per regalare esagerati drifting in pista.

Lexus LC 500h: i prezzi di listino

Liberty Walk offre la possibilità alla sua clientela di configurare direttamente sul suo sito web ufficiale due differenti kit carrozzeria o se si preferisce acquistare i singoli componenti. Come se non bastasse, il medesimo pacchetto di accessori si può richiedere con componenti in plastica o in fibra di carbonio, sborsando il 20% in più del costo. Il kit più completo che può essere ammirato nella nostra galleria fotografica realizzato in fibra di carbonio costa circa 16mila euro, mentre se si decide di acquistare i componenti singoli bisogna sborsare una somma di partenza che oscilla tra i 1.500 e i 2mila euro.

Nessuna modifica meccanica

Per quanto riguarda la meccanica, l’elaboratore giapponese non accenna a modifiche varie applicate al powertrain ibrido della LC 500h. Ricordiamo che sotto il cofano la vettura monta un poderoso 3.5 litri V6 full hybrid da 359 CV o in alternativa un ancora più prestante 5.0 litri V8 da 477 CV.