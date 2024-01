L’erede della Ferrari 812 avvistata in strada [VIDEO]

L’erede della Ferrari 812 Superfast è stata nuovamente avvistata durante i test e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe fare il suo debutto durante il fine settimana del Gran Premio di Miami di Formula 1 di maggio. Il noto YouTuber Varryx ha di recente fatto visita al quartier generale della Ferrari a Maranello, dove ha avuto modo di osservare un prototipo pesantemente camuffato della prossima ammiraglia Grand Tourer del marchio italiano. Nonostante il prototipo fosse coperto da un rivestimento nero per nasconderne le linee, la vera identità dell’auto è comunque riconoscibile.

Avvistata in un video mentre era in strada il prototipo dell’erede di Ferrari 812 Supefast

Inoltre, Varryx ha notato anche un prototipo più datato che sembrava presentare la carrozzeria del modello più piccolo, la Ferrari Roma. Come i predecessori 812 Superfast, F12 e 599, il successore dell’812 sarà equipaggiato con un motore V12 aspirato. Secondo un recente rapporto, questo motore sarà basato sul motore attuale da 6,5 litri del marchio Ferrari, ma verrà aggiornato per generare una potenza superiore agli 819 CV della 812 Competizione e agli 829 CV della Daytona SP3. Si ipotizza una potenza intorno agli 850 CV, un valore significativo considerando la necessità di rispettare gli attuali standard sulle emissioni senza ricorrere a forme di ibridazione.

Ricordiamo infine che nel novembre dello scorso anno, il rinomato esperto e restauratore delle Ferrari, Marcel Massini, ipotizzò che il nuovo modello – conosciuto come F167 come nome in codice – sarebbe stato presentato in anteprima il 2 maggio a Miami. Questa scelta potrebbe essere stata motivata non solo dalla coincidenza con il Gran Premio di Miami, programmato dal 3 al 5 maggio, ma anche dal fatto che l’evento Ferrari Cavalcade International si concluderà proprio a Miami in quel fine settimana.