183 aggressioni gravi, 11 morti, 243 feriti: sono i numeri che raccontano una drammatica emergenza sulle strade italiane nel 2024. La crescente diffusione della violenza stradale, monitorata dall’Osservatorio Asaps, sta destando una preoccupazione sempre maggiore.

Dove accadono questi incidenti

La mappa degli episodi di aggressioni automobilisti mostra una distribuzione inquietante in tutto il Paese. La Campania guida questa triste classifica con 34 casi, seguita da Lazio e Sicilia con 23 episodi ciascuna. Più distanziate, ma comunque rilevanti, Lombardia, Puglia, Toscana ed Emilia-Romagna. In Basilicata, Molise, Friuli Venezia Giulia e Umbria si registra un solo caso per regione.

Le modalità con cui questi conflitti degenerano sono particolarmente allarmanti. Nel 13,7% dei casi vengono utilizzate armi da taglio o da fuoco, mentre nel 15,3% degli episodi gli aggressori si servono di oggetti improvvisati come mazze, ombrelli o addirittura veicoli trasformati in strumenti di offesa. Inoltre, il 3,8% delle aggressioni coinvolge almeno un individuo in stato di ebbrezza, mentre nell’8,2% dei casi uno dei protagonisti è di nazionalità straniera.

Un esempio grave

Un esempio emblematico della gravità del fenomeno è rappresentato dal tragico episodio di Partinico, vicino Palermo, dove un uomo di 45 anni ha perso la vita in ospedale dopo una violenta lite stradale. Questo caso è uno dei più drammatici del 2024, sottolineando la necessità di interventi urgenti per migliorare la sicurezza stradale.

Per contrastare questa emergenza, l’Asaps ha stilato alcune linee guida essenziali: evitare di fermarsi per discutere, mantenere almeno due metri di distanza da persone visibilmente alterate e ricordare che sulle strade si possono incontrare individui imprevedibili, sotto l’effetto di sostanze o inclini alla violenza.

La crescente diffusione della violenza stradale richiede un intervento coordinato tra istituzioni, forze dell’ordine e società civile. Solo promuovendo una cultura del rispetto e della sicurezza sarà possibile arginare questa emergenza sulle strade italiane nel 2024.