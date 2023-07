Le cromature sulle auto sono cancerogene: l’Unione Europea le vuole vietare

Brutte notizie per gli amanti delle cromature nelle auto. A quanto pare la loro produzione è cancerogena e dunque l’Unione Europea avrebbe deciso di vietarle a partire dal prossimo anno. Per tanto tempo il cromo è stato utilizzato nelle auto come elemento di abbellimento per dare eleganza e raffinatezza alla propria auto. Già da tempo l’uso di cromature è diminuito e alcune case automobilistiche come Tesla hanno deciso di eliminare completamente questo elemento essendo consapevoli della sua pericolosità.

Addio cromature: l’Unione Europea vuole vietarle dal 2024

Recenti studi hanno confermato che la produzione di cromo esavalente è cancerogena e inoltre genera una quantità di emissioni fino a 500 volte più tossiche del diesel. L’UE ha proposto un divieto a partire dal 2024, seguito da altre parti del mondo, in particolare la California. Ci sarebbe un modo per ridurre il rischio di cancro nella realizzazione di cromature. ciò avverrebbe attraverso gli abbattitori di fumi chimici, i quali possono frenare queste emissioni. Tuttavia a loro volta essi presentano dei problemi in quanto contengono sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS), che sono anche tossiche.

L’addio alle cromature comporterà una sfida per i designer delle case automobilistiche, che dovranno trovare delle alternative al cromo per i dettagli estetici delle vetture. Alcune soluzioni potrebbero essere l’uso di materiali riciclati, come l’Alcantara, o di finiture naturali, come l’ardesia o il sughero. Alcune case automobilistiche come Renault si sono già dette pronte ad adottare alternative per le loro auto.