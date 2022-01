Le auto più richiamate in Europa nel 2021

Nonostante gli anni di sviluppo e la meticolosità delle Case costruttrici, alcuni difetti delle auto vengono ancora rivelati solo dopo che migliaia di esemplari sono già in circolazione sulle strade, lontano dalle piste di sviluppo e dalle simulazioni al computer.

L’UE ha un’agenzia chiamata RAPEX Rapid Exchange of Information System, che segnala i rischi per la sicurezza per tutti i prodotti in vendita nei mercati del Vecchio Continente, comprese le automobili. Ciò porta al richiamo di alcuni modelli per la correzione dei difetti segnalati, quasi sempre a spese del produttore originale, non del consumatore.

Il sito web Car-recalls.eu è specializzato nella decifrazione dei dati dal sistema e ha compilato un elenco dei marchi automobilistici più richiamati in Europa durante il 2021. Chiaramente i marchi che contano più modelli all’interno della loro gamma tendono ad avere un maggior numero di richiami. Tra l’altro, a causa dell’entità dei difetti di alcuni modelli, non tutte le auto interessate sono state nominate.

I marchi automobilistici più richiamati in Europa durante il 2021:

Lamborghini: 3 richiami da 2 modelli (Urus e Aventador)

Bentley: 3 richiami da 2 modelli (Bentayga e Continental GT)

Alfa Romeo: 3 richiami da 2 modelli (Giulia e Stelvio)

Infiniti: 3 richiami da 4 modelli (QX56, Q70, Q30 e QX30)

Seat: 3 richiami da 6 modelli (Ateca, TArraco, Arona, Cupra Formentor e Cupra Leon)

Tesla: 4 richiami da 3 modelli (Model Y, Model X e Model 3)

Subaru: 4 richiami da 3 modelli (XV, Impreza, Outback)

Nissan: 4 richiami da 3 modelli (Juke, NV200 e NV400)

Dacia: 4 richiami da 2 modelli (Logan, Sandero)

Kia: 4 richiami da 4 modelli (Sportage, Stinger)

Skoda: 5 richiami da 7 modelli (Karoq, Kodiaq, Kamiq, Scala)

Mitsubishi: 6 richiami da 7 modelli (ASX, Eclipse Cross, Outlander)

Renault: 7 richiami da 3 modelli (Master, Twingo, Twizy)

Jeep: 7 richiami da tre modelli (Wrangler, Grand Cherokee)

Mazda: 8 richiami da 8 modelli (Mazda3, MX-30)

Land Rover: 10 richiami da 4 modelli (Discovery, Discovery Sport, Range Rover Evoque, Range Rover Velar)

Fiat: 10 richiami da 5 modelli (500, Ducato)

Hyundai: (10 richiami da 10 modelli) Tucson, Santa Fe, Kona, Ioniq

Ford: 11 richiami da 11 modelli (Focus, Galaxy S-Max)

Volvo: 12 richiami da 13 modelli (XC60, XC90)

Toyota: 12 richiami da 13 modelli (Auris, Corolla, C-HRs, Avensis, Rav4, Verso)

Porsche: 13 richiami da 8 modelli (Boxster, Cayman, Cayenne)

Peugeot: 7 richiami da 15 modelli (Expert, Partner, RIfter, 508s)

BMW: 17 richiami da 17 modelli (X5s, X6s, Serie 3)

Opel/Vauxhall: 19 richiami da 11 modelli (Grandland, Corsa)

Audi: 19 richiami da 17 modelli (A6, Q2, Q3, e-Tron)

Citroen: 21 richiami da 18 modelli (DS3)

Volkswagen: 25 richiami da 15 modelli (Tiguan, Golf, e-Golf, Touran, Golf Sportsvan, T-Roc, T6.1, ID.2, ID.4)

Mercedes: 67 richiami da 21 modelli (Classe S, GLC,, Classe A)