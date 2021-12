Le auto di Trasformers in vendita per 2 milioni di dollari

Quattro auto protagoniste della serie di film Transformers sono proposte in blocco da Curated, un venditore di vetture esotiche con sede a Miami. Del gruppo fanno parte anche due supercar europee, il cui fascino, a mio parere, supera nettamente quello delle altre.

Prima di occuparci di queste tentazioni a quattro ruote, spendiamo alcune parole sulla saga cinematografica statunitense, scaturita dal genio creativo di Michael Bay. La sua prima opera del 2007 ha trovato continuità in quattro sequel, che ne hanno perpetuato lo spirito. In questi film fantascientifici e di animazione, le auto sono impegnate in ruoli fondamentali. Alcune di esse, ora, si apprestano a passare di mano.

Le vetture di Transformers in vendita

La prima della serie è la Chevrolet Camaro del 2010 che ha recitato in “Transformers: Dark of the Moon”. Costruita appositamente da General Motors per il film, ha degli specchietti unici, una fascia anteriore distintiva, uno splitter allargato, un cofano e un’ala posteriore su misura.

Poi c’è la Mercedes-Benz SLS AMG, che ha recitato il suo ruolo in “Transformers: Dark of the Moon”. L’esemplare, inizialmente, era stato utilizzato per le prove della stampa ed anche come show car. Dispone di interni su misura. Nel lungometraggio, fu guidata da Rosie Huntington.

Del gruppo fa parte anche una Ford Mustang “Barricade”, pesantemente modificata e con la divisa della polizia, impiegata in “Transformers: The Last Knight”. Oltre ad una specifica livrea, vanta degli elementi aerodinamici unici. Gradevole la base cromatica in Deep Impact Blue.

Ho lasciato per ultima, in quanto auto del gruppo a me preferita, la Lamborghini Aventador del 2014 protagonista di “Transformers: Age of Extinction”. Questa supercar è stata costruita appositamente per il regista. Ha percorso meno di 2 mila miglia e sfoggia una carrozzeria in Grigio Titans che, a mio avviso, penalizza l’esuberanza dei suoi lineamenti. Le quattro vetture in vendita giungono dalla collezione personale di Michael Bay. Il prezzo in blocco è di 2 milioni di dollari. Siete pronti a staccare l’assegno?

