Le auto dei piloti di F1 nel paddock di Budapest [Video]

Che auto conducono i piloti di Formula 1? La domanda non è cosi rara fra gli appassionati di motorsport. Del resto, la guida è l’arte delle stelle del Circus. Chiedersi che mezzi usino per i loro spostamenti è quindi un fatto quasi naturale. Sarebbe meglio scoprire i loro gusti automobilistici fuori dagli impegni contrattuali e di sponsorizzazione, che condizionano le scelte, ma in ogni caso sapere come si muovono è sempre interessante.

Il giornalista britannico Ted Kravitz, al servizio di Sky Sport, ha cercato di dare una risposta a questa legittima curiosità, facendo delle riprese nel paddock della pista di Budapest, in occasione del Gran Premio d’Ungheria. La sua destinazione è stata l’area riservata alla sosta delle auto delle stelle del Circus.

Non vi facciamo l’elenco dei veicoli immortalati, ma vi anticipiamo che c’è un vasto assortimento. La regina? Senza dubbio la Ferrari SF90 Stradale, presente in due esemplari, per Charles Leclerc e Carlos Sainz. A voi il filmato.

Fonte | Mow