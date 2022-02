L’auto volante sempre più vicina: ottiene l’ok definitivo per volare in Slovacchia

Solo fino a pochi anni fa, le auto volanti erano nell’immaginario collettivo solo frutto di libri e film di fantascienza, mentre adesso sembrano diventate realtà. A confermare di tutto ciò troviamo il concept Kein Vision di cui avevamo già parlato nel recente passato in occasione dei suoi primi voli.

Test ufficiali terminati con successo

Ora è stata diffusa la notizia che l’auto volante motorizzata Bmw ha terminato i test ufficiali che gli hanno permesso di ottenere le certificazioni al volo commerciale dall’ente per l’aviazione Slovacco, cosa che teoricamente gli permetterebbe di volare in tutta Europa.

Motore 1.6 Turbo di Bmw e Mini

Nelle ultime settimane, la Klein Vision AirCar è riuscita ad effettuare tutte le 70 ore di test e gli oltre 200 decolli e atterraggi previsti per ottenere l’ok definitivo per volare. Si trata di Test particolarmente impegnativi e rigorosi per il velivolo spinto dal motore BMW N13 1.6 Turbo 4 cilindri, utilizzato da tanti modelli di successo, come ad esempio la MINI Cooper S R56 e la BMW 118i.

Il motore quattro cilindri Bmw in questa configurazione eroga 160 CV che permettono all’auto volante di alzarsi fino a quota 8200 piedi e di raggiungere una velocità di crociera pari a 118 miglia orarie (circa 190 km/h).

In arrivo una versione più potente

Klein Vision ha inoltre annunciato che nei prossimi 12 mesi porterà in colo la seconda generazione dell’AirCar caratterizzata da un motore Bmw ancora più potente che permetterà al velivolo di raggiungere una velocità di crociera di 186 miglia orarie, circa 300 km/h.

Ok al volo in Slovacchia

Come accennato in precedenza, le certificazioni di volo ottenute sono valide solo nello spazio di volo Slovacco, questo però a livello teorico considerando che le medesime regole sono valide anche in tutta Europa, di conseguenza Klein Vision potrebbe solcare i cieli di tutto il Vecchio Continente.