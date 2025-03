Sportività accessibile, design innovativo e tetto removibile: sono questi gli elementi che hanno reso il Nissan NX un’icona dimenticata dell’era d’oro delle auto sportive anni ’90. Oggi, questo modello è tornato in auge tra i collezionisti e gli appassionati di auto d’epoca, soprattutto fra coloro che cercano una sportiva a basso costo ma affascinante.

Una Nissan quasi dimenticata

Lanciato nel 1990, questo coupé sportivo, costruito sulla base della Sunny (nota come Sentra negli Stati Uniti), rappresentava il tentativo di Nissan di attrarre i giovani appassionati con una vettura che combinava praticità e divertimento. Il suo tratto distintivo? Un peculiare tetto targa asportabile, una soluzione quasi unica in quella fascia di prezzo, che trasformava l’auto in una quasi-cabriolet.

Negli Stati Uniti, la gamma motori offriva due principali versioni: il più economico NX1600, con un motore da 110 cavalli ideale per l’uso quotidiano, e il più potente NX2000, dotato del celebre motore SR20DE da 2.0 litri, capace di erogare circa 140 cavalli. Entrambe le versioni erano disponibili con un cambio manuale a cinque marce, molto apprezzato dagli appassionati, o con un cambio automatico a quattro rapporti.

Nonostante le sue caratteristiche accattivanti, il modello non ebbe un grande successo commerciale negli Stati Uniti e fu ritirato dal mercato già nel 1993. Tuttavia, questa scarsa diffusione ha contribuito a trasformarlo in un oggetto del desiderio per i collezionisti moderni. Oggi, esemplari ben conservati possono raggiungere quotazioni che variano tra i 3.850 e i 9.000 dollari.

Un assetto di livello

L’assetto del Nissan NX, con sospensioni MacPherson all’anteriore e multilink al posteriore, offriva una maneggevolezza superiore alla media per una vettura a trazione anteriore dell’epoca. Inoltre, tra gli appassionati di elaborazioni, il modello ha guadagnato una solida reputazione grazie alla possibilità di installare il motore turbo SR20DET, che, con modifiche relativamente semplici, può superare i 250 cavalli, rendendo il Nissan NX una base ideale per preparazioni sportive.

Un recente esempio di vendita a 7.153 dollari per un modello del 1993 dimostra come il mercato stia rivalutando questa sportiva compatta. Il Nissan NX è oggi una scelta controcorrente per chi desidera un’auto d’epoca distintiva, capace di combinare un design originale con l’affidabilità tipica delle vetture giapponesi e un notevole potenziale di personalizzazione.