“Con un consumo record di 15,9 kWh ogni 100 km, la mobilità sostenibile ha un nuovo punto di riferimento”, ha dichiarato con orgoglio Luca Napolitano, CEO di Lancia, commentando gli straordinari risultati ottenuti dalla Nuova Lancia Ypsilon nel test comparativo europeo. L’auto italiana è la più efficiente in giro

Lancia Ypsilon, l’auto più efficiente

La berlina italiana ha dominato la competizione “From 100% to 5%” organizzata da Motor1.com e InsideEVs, lasciandosi alle spalle undici concorrenti sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Un successo che si traduce anche in termini economici, con costi di esercizio contenuti a soli 9,7 euro per 100 chilometri.

Le prestazioni eccezionali sono frutto di un’attenta progettazione: un coefficiente aerodinamico di 0,29 e un peso di 1.550 kg hanno permesso alla vettura di ottimizzare i consumi in condizioni di guida reale, dal traffico cittadino alla velocità autostradale.

L’offerta commerciale dell’utilitaria italiana

L’offerta commerciale si articola su due motorizzazioni. La versione full electric vanta 156 CV di potenza e una batteria da 51 kWh, capace di garantire fino a 403 km di autonomia nel ciclo WLTP, con tempi di ricarica rapida dal 20% all’80% in appena 24 minuti. La variante ibrida abbina un motore 1.2 benzina alla tecnologia mild hybrid 48V, erogando 100 CV con consumi contenuti in 4,6 L/100 km.

La gamma si declina in tre allestimenti per soddisfare diverse esigenze: dalla versione base tecnologica e giovanile, alla lussuosa LX con guida autonoma di livello 2, fino all’esclusiva Edizione Cassina che trasforma l’abitacolo in un raffinato salotto italiano.

I prezzi partono da 24.900 euro per la versione ibrida e 34.900 euro per l’elettrica, posizionando la Nuova Lancia Ypsilon come una proposta competitiva nel segmento delle auto eco-sostenibili di fascia premium. Questo traguardo rappresenta un importante tassello nel piano strategico decennale di Lancia, confermando la capacità del marchio di coniugare heritage italiano, innovazione tecnologica e rispetto ambientale in un prodotto moderno e accattivante.