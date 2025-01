Venti Land Rover rubate, 12 mesi di indagini e centinaia di ettari di foresta esplorati: questi sono i numeri di un’operazione straordinaria che ha portato al ritrovamento di un’insolita “refurtiva verde” nella storica Foresta di Sherwood, nel cuore del Nottinghamshire.

Land Rover rubate, il caso misterioso

La scoperta ha permesso di risolvere un caso che teneva impegnata la polizia Nottingham da quasi un anno, quando una serie di furti auto sistematici aveva iniziato a destare preoccupazione nella comunità locale. Grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, in particolare l’impiego di tecnologia droni, gli investigatori sono riusciti a individuare i veicoli nascosti tra la vegetazione della celebre foresta, nota per le leggende di Robin Hood.

Il successo dell’operazione è stato significativo: su 40 veicoli denunciati come rubati, ben 22 sono stati recuperati. “È stato un lavoro che ha richiesto pazienza e coordinamento”, ha dichiarato l’agente Lydia Day, evidenziando il ruolo cruciale della collaborazione con i proprietari terrieri della zona.

La scelta della Foresta di Sherwood come nascondiglio ha suscitato particolare interesse tra gli inquirenti. Contrariamente alle modalità comuni, che prevedono lo smontaggio dei veicoli per la rivendita dei pezzi o il loro occultamento in aree urbane, i malviventi hanno optato per un deposito naturale, confidando probabilmente nella fitta vegetazione come copertura ideale.

Il bottino ritrovato

L’operazione ha avuto un impatto immediato sulla criminalità locale, con un drastico calo delle denunce di furti auto. Un dato curioso emerso dalle statistiche rivela che, nonostante l’apparente preferenza dei ladri per i veicoli di lusso come le Land Rover rubate, la Ford Fiesta continua a detenere il primato di auto più rubata nel Regno Unito.

Questa vicenda si è conclusa positivamente, dimostrando l’efficacia delle moderne tecniche investigative. La Foresta di Sherwood, già ricca di storie e leggende, si arricchisce così di un nuovo capitolo, questa volta con un lieto fine per le forze dell’ordine e i legittimi proprietari dei veicoli.