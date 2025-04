Il futuro della gamma di Land Rover prende forma con il tanto atteso Baby Defender, avvistato recentemente durante i test su strada nel Regno Unito. Presentato da Adrian Mardell, CEO di JLR, il nuovo modello rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di elettrificazione del marchio. L’obiettivo è ambizioso: trasformare la linea Defender in un marchio indipendente, al pari di Jaguar, Discovery e Range Rover, consolidando la leadership nel segmento dei SUV di lusso.

Una piattaforma nota

Conosciuto anche come Defender Sport o Defender 80, questo SUV compatto si basa sulla moderna piattaforma EMA (Electrified Modular Architecture), già utilizzata per modelli come Range Rover Evoque e Discovery Sport. Grazie a questa base tecnologica, il SUV elettrico promette prestazioni avanzate e un impatto ambientale ridotto, allineandosi con la crescente domanda di mobilità sostenibile.

Nonostante le dimensioni contenute, che si aggirano intorno ai 4,6 metri di lunghezza, 2 metri di larghezza e meno di 1,8 metri di altezza, il Baby Defender conserva il DNA avventuroso che caratterizza la gamma. Il design robusto e le capacità off-road rimangono centrali, ma il modello è stato ottimizzato per un utilizzo urbano più agevole, offrendo un equilibrio tra tradizione e innovazione.

Il debutto: quando ci sarà?

Il debutto ufficiale è previsto entro il 2027, ma l’attesa è giustificata dalle ambizioni di Land Rover di ampliare la propria clientela. Il Baby Defender si propone come soluzione ideale per chi cerca un veicolo versatile e compatto, senza rinunciare alla qualità e all’affidabilità tipiche del marchio. Questo modello, infatti, si posiziona strategicamente per attrarre un pubblico più giovane e attento alla sostenibilità, senza trascurare gli appassionati di avventure all’aria aperta.

La piattaforma EMA consente di integrare tecnologie avanzate e sistemi di connettività all’avanguardia, rendendo il Baby Defender un SUV al passo con i tempi. Inoltre, l’impegno di Land Rover verso l’elettrificazione è evidente, con una gamma di modelli che si arricchisce di opzioni completamente elettriche. Questo passo rappresenta non solo un’evoluzione tecnologica, ma anche un segnale chiaro dell’impegno del marchio verso un futuro più green.

In sintesi, il Baby Defender non è solo un nuovo modello, ma un simbolo della direzione che Land Rover intende intraprendere. Coniugando design iconico, innovazione tecnologica e sostenibilità, questo SUV compatto promette di ridefinire gli standard del segmento, mantenendo viva l’eredità del marchio. Gli appassionati e i potenziali clienti possono aspettarsi un veicolo che non solo soddisfa le esigenze quotidiane, ma che è anche pronto a esplorare nuovi orizzonti.