Land Rover Discovery Sport 2024: equilibrio perfetto tra eleganza e tecnologia [FOTO]

Land Rover ha ufficialmente svelato il modello 2024 del suo Land Rover Discovery Sport. Un vero e proprio capolavoro dell’ingegneria britannica, che mantiene le classiche linee esterne riconoscibili, ma si reinventa con un abitacolo sofisticato e avanguardistico.

Il primo dettagli che salta subito all’occhio è il nuovo volante a tre razze, che si combina con un quadro strumenti digitale di serie. Al centro della plancia, il brand britannico ha integrato un display curvo e flottante da 11.4 pollici. È un autentico centro di controllo che ospita il sistema di infotainment Pivi Pro, con supporto Amazon Alexa e Apple CarPlay wireless.

Aria pulita nell’abitacolo grazie al sistema Cabin Air Purification Plus

Proseguendo, troviamo una console centrale completamente ridisegnata e semplificata, adornata da un nuovo selettore del cambio e da raffinate finiture in alluminio anodizzato scuro. Land Rover ha inoltre scelto di eliminare alcuni pulsanti fisici, regalando all’abitacolo una maggiore sensazione di modernità e minimalismo.

Il Discovery Sport 2024 è dotato di un nuovo pad di ricarica wireless per smartphone e di un innovativo sistema di purificazione dell’aria chiamato Cabin Air Purification Plus. Quest’ultimo, con filtro PM2.5 e gestione della CO2, offre una migliore qualità dell’aria nell’abitacolo, migliorando l’esperienza di guida e viaggio per tutti gli occupanti.

Novità anche per la versione S

Per quanto riguarda l’interno, il nuovo Land Rover Discovery Sport può essere personalizzato con diversi rivestimenti. La classica pelle Windsor, il tessuto scamosciato e un particolare materiale realizzato con microfibra di poliestere riciclata chiamato Luxtec sono disponibili. Non manca lo spazio, con la possibilità di ospitare fino a sette passeggeri e una capacità di carico che raggiunge i 1794 litri.

Esternamente, il Land Rover Discovery Sport S 2024 vanta una griglia in nero lucido e una palette colori aggiornata con la nuova tonalità Varesine Blue. In aggiunta, si notano nuovi cerchi da 19” e 21” che arricchiscono la vista laterale del SUV.

La variante ibrida plug-in P300e promette fino a 47 km di autonomia in EV

Sotto il cofano, il model year 2024 ospita un motore turbo a quattro cilindri da 2 litri che sviluppa 250 CV di potenza e 364 Nm di coppia massima. Questa versione accelera da 0 a 96 km/h in soli 7,3 secondi. In alternativa, è disponibile la versione P300e ibrida plug-in, che offre fino a 47 km di autonomia in modalità 100% elettrica con una sola ricarica.

Per i clienti statunitensi, il Discovery Sport 2024 sarà disponibile a partire da 48.900 dollari (45.099,54 euro). In definitiva, la Land Rover Discovery Sport 2024 si rivela un veicolo all’avanguardia, che si adatta perfettamente alle esigenze di chi cerca un mix perfetto di stile, comfort e performance.